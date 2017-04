Cérémonie en l’honneur des retraités

Par DDK | Il ya 38 minutes | 71 lecture(s)

À l’occasion de la célébration du 37ème anniversaire du Printemps berbère, le personnel, tous corps confondus, du CEM 8 mai 45 de Kherrata, a organisé, dans la matinée du jeudi 20 avril 2017, une cérémonie en l’honneur de leurs collègues admis à la retraite récemment et qui sont au nombre de six, dont une enseignante, deux adjoints d’éducation et trois ouvriers professionnels.

La cérémonie a eu lieu en présence de l’ensemble de la corporation de l’établissement et des invités(e) conviés en la circonstance. Elle a été initiée, organisée et prise en charge financièrement par l’ensemble de ces travailleurs.

Après avoir souhaité la bienvenue à l’assistance, le directeur de cet établissement scolaire a tenu à remercier les six retraités de leurs présence à cette cérémonie, en soulignant les efforts qu’ils ont consentis dans leurs fonctions dans l’établissement, tout en faisant preuve de sérieux, d’engagement et de disponibilité au profit des générations futures à travers un secteur aussi stratégique que celui de l’Éducation nationale.

Les différentes interventions des cadres et enseignants (tes) sont aussi axées dans le même sens. Tous ont tenu à souhaiter à leurs collègues une longue vie à savourer dans cette retraite amplement méritée. Après la remise des cadeaux symboliques aux concernés, l’assistance fut invitée à une collation.

Il est à souligner que cet établissement qui compte un effectif de 675 élèves répartis sur 23 divisions pédagogiques et encadrés par 42 professeurs, est le plus important parmi les quatre existants sur le territoire du chef-lieu de la daïra de Kherrata avec ses 22 classes, dont six sont situées à l’école primaire mixte.

Sa cantine scolaire d’une capacité de 300 places assure actuellement les repas pour 360 élèves auxquels s’ajoutent les 148 autres de l’école primaire de la cité Carrière. Seul le problème des capacités d’accueil du CEM qui sont largement dépassées demeure posé. Il est temps de penser sérieusement à la construction d’un nouvel établissement moyen à Kherrata.

Slimane Zidane