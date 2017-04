Sport, culture et musique à Tala Khaled

Par DDK | Il ya 38 minutes | 73 lecture(s)

Le tournoi de football organisé depuis le mois de mars et auquel ont pris part une douzaine d’équipes, en commémoration du Printemps noir, a pris fin avant-hier.

Les activités culturelles et artistiques célébrant le printemps berbère continueront durant la journée d’aujourd’hui et de demain, à l’école primaire de Tala Khaled et ce à l’initiative de l’association Izefran n’Taddart n’Tala Khaled, l’un des quartiers de la commune d’Aokas.

Au programme d’aujourd’hui, il y aura de la poésie, de la chorale avec la troupe «Agraw» de Chemini, l’exhibition de boxe Thaï, une projection vidéo et l’animation, par le docteur Allaoua Rabhi, enseignant au département de Tamazight de l’université de Bejaia, d’une conférence ayant pour thème «Tafsut Imazighen : Timental Inelkamen».

Demain, il est prévu de continuer avec des chants patriotiques qu’interpréteront les membres de la chorale Numidya de Bejaia, une exhibition de Hapkido et la clôture par un gala artistique qu’animeront une quinzaine d’artistes dont des professionnels tels que le groupe Debza, le chanteur engagé Ali Belhout et la nouvelle étoile montante de la région, Lounes Guerroudj.

Dans la commune voisine de Souk El Tenine, le collectif des associations de la région de Melbou a invité le chanteur de la cause amazighe, Boudjemââ Agraw, à animer, en compagnie de quelques chanteurs amateurs, un gala artistique au complexe sportif de proximité de Souk El Tenine.

A Gana.