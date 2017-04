La campagne sera lancée lundi

Par DDK | Il ya 37 minutes | 72 lecture(s)

Après l’apparition de foyers de fièvre aphteuse dans certaines wilayas du pays, les différents services agricoles ont mis en branle de vastes campagnes de vaccination des cheptels.

Dans la wilaya de Béjaïa, même si aucun cas de cette épidémie ravageuse n'est recensé, il n'en demeure pas que le risque plane toujours sur les ruminants d'élevage, d'autant que la wilaya dispose d'une population d'élevage assez importante.

Ainsi, des campagnes de vaccination sont enclenchées, ici et là, en vue de prémunir les cheptels contre toute contamination. La commune d'Aït R'zine, située à 85 kms au sud-ouest de Béjaïa, est concernée, elle aussi, par cette campagne d'envergure.

Cette municipalité rurale est connue pour sa vocation agropastorale et la filière de l'élevage que ce soit des bovins, des ovins ou des caprins, laquelle occupe une place prépondérante dans le secteur agricole local. Ainsi, l'APC d'Aït R'zine a tracé un programme de lutte contre les zoonoses animales en vue de protéger les différents cheptels des épidémies qui peuvent occasionner de grosses pertes.

Trois types de maladies qui touchent les bétails sont concernés par cette campagne de lutte: la fièvre aphteuse, la clavelée ovine et la rage bovine. Tous les villages de la commune sont concernés par cette opération, et ce pour ne rien laisser au hasard, car si un foyer d'épidémie se déclarait, il pourrait se propager et provoquer des pertes incommensurables parmi les cheptels et mettre dans le désarroi les éleveurs locaux.

Selon le programme tracé par l'APC, le premier jour du démarrage de la campagne est projeté pour le 24 avril prochain, où les villages de Tazdaït et Ichoukar seront les premiers points d'action de l'équipe de vétérinaires qui sera mobilisée pour l'occasion, et qui aura la charge de vacciner les bovins et les ovins de toute la localité.

D'autres villages, à l'exemple de Handis, Iaâmouren, Guendouz, Tighilt, Bouchekfa, Tizi Allouane et bien d'autres sont concernés par cette opération laquelle prendra fin le 03 mai prochain aux villages de Tizi Tegrart et Ichou.

S. Y.