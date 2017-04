Les travaux ont atteint 97% de réalisation

Par DDK | Il ya 1 heure | 103 lecture(s)

Fermé depuis quelques années pour rénovation, le musée de la maison du parc sera bientôt ouvert par le Parc national de Gouraya.

En plus des quatre musées que possède le parc national de Gouraya au niveau de la commune de Béjaïa, à savoir ceux du «Lac Mezaïa», de «Géologie» et du «Savoir-faire», la direction du PNG s’apprête à remettre en service le musée de la maison du parc.

«Constatant qu’au sein de l’ancien musée, les animaux empaillés se dégradaient à vue d’œil, on a dès lors pensé à le rénover, pour garantir une meilleure conservation des objets exposés au public.

Pour cela, nous avons initié l’idée de créer un nouveau musée selon des normes internationales», dit le directeur du parc, M. Tayeb Kherris. Actuellement, le taux de réalisation a atteint à 97 % et d’ici la fin de ce mois tout sera achevé, précise-t-il.

A noter que le musée renferme notamment des éléments de biodiversité nationale et locale, des lagunes, des marais… Aussi, des légendes transcrites en trois langues (tamazight, français et arabe) seront visibles sur des écrans et des tablettes.

Même son excellence l’ambassadrice des Pays-Bas, Mme Willemjin van Haafen, avait, lors de sa visite à Béjaïa en août 2016, montré beaucoup d’intérêt vis-à-vis de ce musée en projet.

La dernière phase de réalisation, qui concerne le côté artistique, est prise en charge par un artiste qui, de l’avis de bon nombre de citoyens, a réalisé de véritables chefs-d’œuvre.

Le musée ne sera ouvert au public qu’après son inauguration par les hautes autorités du pays qui interviendra, vraisemblablement, après les élections législatives du 4 mai. «Nous sommes heureux que Béjaïa abrite un musée de cette qualité et de cette envergure», a conclu le directeur du PNG.

Saïd M.