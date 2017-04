La crèche communale bientôt inaugurée

Par DDK | Il ya 1 heure | 89 lecture(s)

La commune de Béni Maouche, à l’instar des autres communes de la wilaya de Béjaïa, a bénéficié d’un projet de réalisation d’une crèche communale.

Le projet a été financé dans le cadre du plan sectoriel de développement et implanté au chef-lieu communal dans un endroit adéquat et réputé pour son calme.

Cette crèche, qui va apporter un plus pour cette commune enclavée, sera mise en exploitation incessamment. C’est du moins ce qu’affirme Loudjani Khaled, président de l’assemblée populaire communale de Béni Maouche : «Le projet de la crèche communale attribué à notre commune a été réalisé et l’infrastructure est fin prête. Nous allons la mettre en service prochainement en la louant à un particulier qui aura la charge de l’équiper en mobilier et matériel appropriés, suivant les normes exigées pour le bon fonctionnement d’une crèche publique. Un avis d’appel d’offres sera lancé incessamment pour sélectionner celui qui présentera beaucoup plus d’avantages que les autres».

Notre interlocuteur a fait savoir aussi que cette crèche communale est un acquis pour leur commune sachant qu’elle va éventuellement aider les couples à travailler à deux, car le problème gardiennage de leurs enfants dans un établissement spécialisé remplissant les critères ne se posera plus. Le P/APC ajoutera que les enfants bénéficieront d’une préscolarisation.

À noter qu’outre cette crèche qui va ouvrir incessamment, aucune autre crèche ou garderie n’existe dans cette commune où beaucoup de femmes travaillent. Comme c’est le cas pour Hafida, mère de deux enfants qui n’ont pas atteint l’âge d’être scolarisés : «Mes deux enfants, je les confie à ma mère quand je vais au travail le matin pour les récupérer à mon retour l’après midi.

Certes, elle prend soin d’eux, mais cela ne suffit pas, car ils ont besoin d’apprendre à vivre avec d’autres enfants et surtout bénéficier d’une préscolarisation qui est importante pour la scolarisation de l’enfant. La réalisation d’une crèche dans notre commune ne peut être que réjouissant», a-t-elle dit.

L Beddar