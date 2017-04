Démarrage précoce de la fenaison !

Par DDK | Il ya 57 minutes | 101 lecture(s)

La campagne de fenaison, intervenant généralement à partir du mois de mai de chaque année, a été précocement lancée dans la commune de Boudjellil, située à 87 kms au Sud-ouest de Béjaïa.

C’est du moins ce qui a été constaté au niveau de cette localité agropastorale. Ainsi samedi dernier, au village Larbaâ Takdimt, situé à 5 kms du chef-lieu, des paysans s'affairaient à faucher, d'ores et déjà, l'herbe sèche sous un soleil de plomb. Munis de sarcleurs, les fellahs ont déjà fauché une bonne superficie en attendant d'achever le reste.

La tâche ne s'annonçait guère facile, d'autant que ces travaux demandent beaucoup d'efforts physiques et surtout de l'endurance. Cependant, ce qui suscite des interrogations, c'est le démarrage prématuré de ces travaux champêtres.

S’agissant des raisons du lancement prématuré de cette campagne, un paysan de Larbaâ Takdimt rétorquera:"L'entame précoce de la fenaison n'est pas due à une quelconque impatience des paysans de la région, loin s'en faut! C'est plutôt à cause de la sécheresse et des températures en dessus de la moyenne qui ont fait que l'herbe soit asséchée précocement.

Devant cette situation, il ne nous restait que de sarcler ces herbes sèches pour les laisser à l'air libre avant de les botteler par moyen de botteleuse dans les prochains jours!". Toutefois, malgré le manque de pluies durant les mois de mars et avril de l'année en cours, cela n'a pas empêché les herbes, qui tapissent les champs et autres prairies, de croître et d'atteindre une moyenne appréciable.

Les éleveurs des cheptels ruminants sont, de ce côté-là, à l'aise étant donné que les pâturages sont disponible malgré la sécheresse. Les pluies diluviennes, qui se sont abattues durant l'hiver derniers, ont eu un effet positif sur le couvert végétal de la région, même si actuellement la sécheresse semble avoir "repris en main" la situation, en menaçant les futures récoltes (céréales, olives, fruits...).

