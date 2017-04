Il y a eu de l’animation à l’école primaire

Par DDK | Il ya 57 minutes | 76 lecture(s)

Le Printemps berbère, qui coïncide avec le 20 avril de chaque année, et le Printemps noir d'avril 2001 ont été largement célébrés aux quatre coins de la wilaya de Bgayet.

Ce double anniversaire a été dûment célébré par les villageois de Tidjounane vendredi 21 avril. Ce faisant, et comme à son habitude, l’association culturelle Azaghar Tidjounane a mis les bouchées doubles pour célébrer, comme il se doit, cette date si chère aux Kabyles.

Ainsi, dans le souci d’entretenir la mémoire collective, les membres de ladite association ont pris le soin de concocter un programme riche et varié. Des jeunes volontaires n’ont pas lésiné sur les efforts pour célébrer comme il se doit cette date du 20 Avril qui résume le combat de toute une génération, pour hisser l’identité berbère au firmament de sa noblesse.

L’école primaire, Chaibi Abdelaziz, a abrité les festivités qui se sont déroulées en présence de tous les villageois, venus en masse pour assister aux différentes activités concoctées par les organisateurs. Une exposition d’objets traditionnels et autres photos relatives aux événements d’Avril 80 ont rythmé cette journée.

Au titre de cette commémoration, le militant de la cause amazighe et auteur de nombreux ouvrages, Brahim Tazaghart, a animé une conférence sous le thème «Le 20 avril, un jour, la naissance de la démocratie en Algérie.» Le conférencier a passé en revue les contours du combat amazigh, notamment les événements d’Avril 80 et ceux du Printemps noir.

En guise de clôture, un gala artistique a été organisé au stade Aguelmim du village éponyme. Le groupe Saghru Band, Amar Amarni, Moh Haroud, Yazid Akfadou…ont mis une ambiance de fou avec des styles musicaux aussi variés que riches.

«Cette célébration est une réussite totale non seulement en termes de mobilisation, mais aussi et surtout en termes de présence de jeunes, filles et garçons, qui étaient aujourd’hui largement majoritaire», dira un membre de l’association Azaghar. Et d’ajouter : «À travers cette date, nous aspirons à lutter contre l'oubli du sacrifice de centaines de jeunes, morts pour l'idéal démocratique»

Seddouk n’est pas restée en marge

La jeunesse du village Seddouk Ouadda, dans le douar d’Amdoun n’Seddouk, a toujours su comment se créer des moyens de loisirs en optant, cette fois-ci, pour la création d’un club de football amateur, dénommé Association Sportive Seddouk Ouadda (ASSO).

Celui-ci, dont la présidence a été confiée à Bouchaib Massinissa, un fervent du foot, a vu le jour il y a quelques jours seulement. Aussitôt créé, les membres du club ont organisé leur première activité qui consisté en la commémoration des Printemps berbère et noir.

Un programme riche et varié a été concocté à cet effet et les festivités prévues ont démarré lors de la journée commémorative du 20 Avril, pour s’achever deux jours plus tard, soit avant-hier.

Les jeunots ont voulu rester dans le cadre de leur vocation, qui est le sport, en optant pour un cross et un tournoi de football avec la participation des équipes des quatre villages du douar d’Amdoun n’Seddouk (Tibouamouchine, Seddouk Ouadda, Ighil n’Djiber et Seddouk Oufella).

Le cross, qui a vu la participation des équipes masculines et féminines dont l’âge varie entre 8 et 16 ans, a eu lieu à Tamagast jeudi dernier dans la matinée, où un monde fou est venu encourager les athlètes. Le lendemain, soit vendredi dernier, les rencontres des demi-finales qui ont eu lieu au stade d’El-Houch où l’équipe de Seddouk Ouadda a disposé de celle d’Ighil n’Djiber et celle Tibouamouchone a battu celle de Seddouk Oufella.

La finale s’est jouée samedi dernier entre les équipes des villages Seddouk Ouadda et Tibouamouchine qui ont terminé les 90 mn sur le score de parité d’un but partout. La chance a souri aux Tibouamouchinois lors de la série des pénaltys. Lors de cette finale, un invité de marque a été fortement remarqué.

Il s’agit de Méloui Zoubir, un candidat à la députation du 4 Mai prochain, qui a même pris des photos avec les deux finalistes. Les festivités ont été clôturées avec les remises des prix aux gagnants de la finale de football et du cross.

Plusieurs festivités à Souk El-Tenine

La double commémoration du Printemps berbère de 1980 et du Printemps noir de 2001 a vu l’organisation de plusieurs festivités dans Les daïras de Darguina et Souk El-Tenine. Aussi, plusieurs fonctionnaires de l’État y ont participé, preuve que cette commémoration a pris un semblant de caractère officiel cette année.

Dans la commune de Darguina, et en présence du P/APC et la cheffe de daïra, Mme Touati Djamila, plusieurs jeunes athlètes ont participé à un cross dont le coup de départ a été donné au niveau de la mosquée de Saâdane. Aussi, plusieurs exhibitions de karaté et de yuseikan budo ont été organisées au niveau de la salle du CSP au chef-lieu de la commune.

Des cadeaux ont été remis aux gagnants et à des participants. À Aït Smaïl, au niveau de la maison de jeunes de la commune, une compétition inter-CEM a été organisée en plus d’une exposition de photos et d’articles de presse en relation avec ces deux dates historiques. À Souk El Tenine, le collectif des associations de la daïra a pris l’initiative d’inviter le chanteur engagé Boudjemâa Agraw.

Ce dernier a animé une soirée musicale en compagnie de plusieurs chanteurs locaux. Ce gala, qui s’est tenu au niveau du CSP de Souk El tenine, a drainé une foule nombreuse qui a passé un beau moment dans une atmosphère calme et conviviale.

Bachir Djaider, L. Beddar et Saïd M.