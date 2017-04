Nettoyage, décoration et embellissement

Par DDK | Il ya 1 heure | 164 lecture(s)

La commune de Sidi Ayad, dont le chef-lieu est situé à 35 kms de Béjaïa, est nichée sur les hauteurs du chef-lieu de daïra de Sidi Aïch. Abritant une population d'environ 7000 âmes, cette localité, qui est dotée d'une superficie de 9.6 kms² seulement, est considérée comme l'une des plus petites communes de la wilaya. Malgré cela, ses terres sont cultivées avec la prédominance de l'olivier, du figuier et bien d'autres arbres fruitiers. L'élevage des cheptels (ovin, bovin, avicole) est aussi présent avec tous les bénéfices qu'il apporte à cette région de haute montagne qui surplombe la région centrale de la Soummam. Dans cette municipalité, il y a des villages qui connaissent, à des degrés variables, les affres du sous-développement et des carences de tous genres, surtout en matière d’aménagement urbain. On peut citer, entre autres, Takhlicht, Iftissen, Maâla, Igrane Harath… La jeunesse constitue dans cette contrée la majorité de la population, et est, de ce fait, l'espoir sur lequel pourrait reposer cette commune. D'ailleurs, des jeunes de la localité de Hammam Sidi Ayad, chef-lieu communal, ont initié récemment sous la houlette de l'association "Ness El Khir" locale, en collaboration avec l'APC, des actions de sensibilisation et de protection de l'environnement. En effet, des dizaines de jeunes volontaires ont retroussé les manches durant trois journées successives, soit de jeudi à samedi derniers, afin de nettoyer, enlever les ordures, peindre et décorer les rues du chef-lieu communal. Ainsi, la rue principale et d'autres rues de la localité ont été lavées aux jets d'eau à haute pression pour les débarrasser de leurs couches de poussière, de boue sèche et de déchets. Ne s'arrêtant pas là, les initiateurs de cette action ont également enduit les murs de la mairie et bien d'autres endroits avec de la peinture fraîche. Les bordures des routes qui desservent le village ont été également peintes avec plusieurs couleurs. Et pour donner une vue avenante et haute en couleurs à la localité, des murs ont été décorés avec des motifs, des scènes et autres symboles de l'Amazighité, pour rendre les lieux agréables.

Syphax Y.