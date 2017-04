Les ordures évacuées à… 150 km !

Par DDK | Il ya 1 heure | 178 lecture(s)

De prime abord, cela peut paraître invraisemblable, voire même insensé. C’est pourtant la seule option qui s’est offerte à l’APC d’Ighil Ali, pour se débarrasser de ses déchets domestiques. Les ordures générées par l’activité ménagère sont évacués sur 150 km, pour être entreposées dans une wilaya limitrophe. «Nous avons signé une convention avec un centre d’enfouissement technique situé dans une wilaya voisine, pour y entreposer nos déchets, à raison d’une rotation hebdomadaire», a indiqué M. Djoulait, premier magistrat de la commune, déplorant que ce «nomadisme», génère un surcroit de dépenses pour une municipalité déjà fort dépourvue. «Nous avons effectué plusieurs prospections sur le territoire d’Ighil Ali pour dénicher un site d’entreposage, mais à chaque fois, note démarche se heurte sur le niet des citoyens», a déclaré l’édile communal. D’autre part, fait savoir le maire, seules les localités à fort gisement de déchets, à l’image du chef-lieu communal et le village Takorabt, sont concernées par la collecte et l’évacuation des ordures. Dans tous les autres villages et hameaux de la circonscription, signale-t-on, chacun élimine ses déchets comme il peut, en recourant à des solutions de fortune. «Il y a, ici et là, de rares initiatives d’incinération. Quoi que pas très soft, ces pratiques restent très marginales», rapporte un citoyen du village Ath Serradj. En règle générale, témoigne-t-on, les ordures sont jetées dans le milieu récepteur, sans avoir subi le moindre tri ni traitement. C’est ainsi que les villages s’enlisent dans les déchets fangeux et malodorants, par suite de la prolifération de dépotoirs sauvages. «Ces dépotoirs pullulent un peu partout. Ils font partie du décor, à tel point que les gens s’y font et n’y prêtent plus attention», dira un citoyen du village Bouni, l’un des plus excentrés de la commune. D’autres villages comme Azrou, Belayal et autre Mouka, livrent le même décor lugubre, rapporte-t-on. Là aussi, les campagnards ont appris, bien malgré eux, à cohabiter avec leurs immondices.

N Maouche.