20 000 000,00 de DA alloués à la commune

Par DDK | Il ya 27 minutes | 17 lecture(s)

Au titre de l’exercice 2017, la commune de M’cisna, dans la wilaya de Béjaïa, a bénéficié d’une enveloppe budgétaire de 20 000.000,00 de DA, rentrant dans le cadre du plan communal de développement. Cette cagnotte, selon M. Kabache Karim, P/APC de M’cisna, a été répartie suivant les besoins exprimés par la population locale: «Avec les 20 000.000,00 de dinars alloués par les pouvoirs publics à notre commune, nous avons retenu pas moins de sept (7) projets. Beaucoup de villages ont bénéficié de projets rentrant dans le cadre des travaux publics et concernent globalement l’aménagement urbain. Avec ces projets, on finalise un programme entamé il y a belle lurette, qui est conçu pour rendre propres nos villages. Le secteur de l’hydraulique n’est pas en reste puisqu’un montant important a été affecté pour l’extension et la réfection des réseaux déjà existants. Et le plus important n’est autre que le collecteur d’assainissement des quartiers Sidi Saïd, Assoufit, Igounen et Boufenzen, d’une distance de 1000 mètres», a déclaré le maire. Ce dernier a également fait savoir qu’une partie de ce budget est allée vers la création de nouvelles infrastructures ou pour la continuité des travaux des projets dont les premières tranches ont été réalisées. Pour terminer, il a, toutefois, estimé que la subvention reçue par sa commune «est une goutte dans un océan, car les besoins exprimés par les populations, qui sont énormes, sont loin d’être satisfaits».

L Beddar.