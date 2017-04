Priorité à l’aménagement urbain

Par DDK | Il ya 6 minutes | 1 lecture(s)

L’APC de Sidi Aïch a inscrit sur ses tablettes une pléthore de projets d’aménagement urbain, pour le compte de l’exercice budgétaire de l’année en cours, apprend-on auprès d’un élu local. «Il s’agit d’opérations de travaux publics qui cibleront plusieurs sites et quartiers de l’agglomération du chef-lieu et la périphérie de la ville, auxquels on compte redonner un nouveau look», souligne un responsable de l’APC. C’est ainsi, nous apprend-il, que la route faisant jonction entre le siège de la SEMPAC et l’agence ACTEL du côté de Timzeghra, le parking de l’hôpital de la ville, de même que deux cités, en l’occurrence la Cité 30 logements RHP et 50 logements EPLF, sises toutes les deux au village Remila, sont programmés pour bénéficier de la pose d’un revêtement en béton bitumineux. «Ces opérations sont en cours de consultation, afin d’en confier la réalisation», déclare-t-il en substance. C’est la voie d’affichage qui a été choisie comme mode de consultation, nous confie-t-on. Une procédure qui permet d’aller vite en besogne, justifie-t-on, en hâtant la mise en œuvre de ces opérations. Des résidents de la Cité 30 logements RHP de Remila, l’un des sites retenus pour l’aménagement, ont réagi favorablement par rapport à ces projets annoncés. «Nous avons tant souffert des trous béants qui parsèment l’accès de notre cité. Que ce soit par temps sec ou par temps humide, nous subissons un véritable calvaire », affirme, soulagé, un père de famille de cette cité. «Nous habitons une cité urbaine aux allures de campagne. Le paradoxe est qu’il y a trop de béton pour nous croire à la campagne et trop de terre battue pour nous sentir en ville », renchérit un citadin du quartier Timzeghra.

N. M.