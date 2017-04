Le geste du wali Hattab

Par DDK | Il ya 24 minutes | 35 lecture(s)

Le wali de Béjaïa, Mohamed Hattab, a rendu visite, avant-hier, au Foyer des personnes âgées de la commune de Béjaïa, sis à la cité Oudali, a-t-on appris de la cellule de communication de la wilaya. Cette visite a été effectuée à l’occasion de la Journée nationale des personnes âgées, correspondant au 27 avril de chaque année «pour partager un moment de communion avec les résidents dudit établissement». Sur les lieux, le chef de l’exécutif de wilaya s’est enquis soigneusement de la situation de la soixantaine de personnes âgées occupant cet établissement. Il a échangé avec eux des paroles d’amabilité et leur a exprimé «son soutien indéfectible». En outre, dans un souci d’améliorer leur conditions de vie, il a tenu à inspecter toutes les structures de l'établissement (chambres, cuisine, sanitaires...). Aussi, il a instruit son directeur «d'améliorer les conditions d’accueil pour offrir un cadre de vie agréable et réconfortant pour ces personnes, qui n'ont pas choisi cette solution pour le reste de leur vie». Par ailleurs, M. Hattab a demandé au directeur de ce foyer aux personnes âgées d'ouvrir les portes de l’établissement aux associations caritatives, qui activent au niveau de la wilaya et «qui souhaitent intervenir pour combler ne serait-ce que le manque affectif dont souffrent les 60 femmes et hommes qui y se trouvent». Dans le même sillage, le directeur de wilaya de la santé a été instruit par le wali de Béjaïa «de prendre en charge, dans l'immédiat, les personnes malades et de leur accorder un intérêt particulier», a indiqué notre source.

Boualem S.