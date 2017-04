La fibre optique arrive à Milkat

Par DDK | Il ya 26 minutes | 42 lecture(s)

Titem Hachemi, le président de l’assemblée populaire communale de Béni Djellil dans la daïra d’Amizour a annoncé que la téléphonie fixe de type fibre optique arrive au village Milkat. Dans ce cadre, il a affirmé qu’une somme d’argent prélevée du budget communal des annexes administratives de plusieurs années a été d’ores et déjà réservée pour le branchement à la fibre optique de l’annexe administrative en cours de construction dans ce village. «Nous voulons construire une annexe administrative digne de ce nom dans ce village. C'est-à-dire qui va rapprocher l’administration des administrés au sens propre du mot en faisant toutes les opérations de l’état civil, ce qui ne serait pas possible sans son alimentation à la fibre optique. Voilà l’une des raisons qui nous a incités à penser à la doter en fibre optique», a déclaré l’édile communal qui a fait savoir par ailleurs qu’il souhaite voir la wilaya lui attribuer la subvention qu’il lui a demandée pour la continuité des travaux des restes à réaliser. Car, selon lui, les citoyens de ce village rural situé en haute montagne et éloigné du chef-lieu et ceux des villages environnants de la commune, attendent impatiemment l’ouverture de cette antenne administrative. Quoi qu’il en soit, la fibre optique est enfin arrivée dans ce village au grand bonheur de ses habitants, notamment de la masse juvénile qui va profiter de l’utilisation de l’Internet avec une connexion haut débit et à moindre frais, un plaisir de la vie auquel, ils n’ont pas encore goûté.

L. Beddar