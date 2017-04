Cinq projets PCD retenus

Par DDK | Il ya 25 minutes | 29 lecture(s)

La commune de Bouhamza a bénéficié d’une autorisation- programme d’une valeur de 19 millions de DA, au titre de l’exercice 2017 des plans communaux de développement (PCD), apprend-on auprès des responsables de la municipalité.

Selon nos sources, ces subsides serviront à la réalisation de 5 projets englobant les secteurs de l’hydraulique, les travaux publics et la construction. Inscrite depuis l’année 2006 sur les fonds communs des collectivités locales (FCCL), la bibliothèque communale, implantée à hauteur du chef-lieu, a bénéficié d’une cagnotte pour son achèvement. Une autre opération relative aux travaux publics est inscrite au programme. Elle a trait au revêtement de certaines routes dégradées après le passage de la conduite du gaz naturel. Les projets relatifs à l’hydraulique portent sur l’extension du réseau d’assainissement, pour toucher des quartiers non encore raccordés au tout-à-l’égout. Il est aussi question, apprend-on, de la réfection du réseau d’adduction AEP, à partir d’Oued Bousselam, de même que l’acquisition d’équipements de pompage. En sus de ces crédits, fait-on savoir, le wali a octroyé une enveloppe budgétaire de 30 millions de DA, à la faveur de sa récente visite de travail et d’inspection dans la région. Une manne supplémentaire providentielle, orientée vers l’achèvement de trois projets à la traîne. Il s’agit, selon l’édile communal, de la réalisation de travaux de viabilisation et des VRD pour les logements groupés du village Tachouaft, lesquels ont été érigés pour recaser les victimes du séisme qui frappé la région en 2000. Il est aussi projeté la construction d’une nouvelle unité de soins au profit du village Tachouaft, en remplacement de l’actuelle bâtisse délabrée. Enfin, le chantier de la maison de jeunes du chef-lieu de la commune est crédité d’une dotation budgétaire pour son achèvement.

N Maouche.