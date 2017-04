Déjà 1 300 examens effectués

Par DDK | Il ya 1 heure | 147 lecture(s)

Lancée en début du mois en cours, la campagne de dépistage du cancer colorectal se poursuit à Souk El-Tenine.

La semaine passée, c’est au niveau de la salle de soins Merah Smaïl, dans la localité du village agricole, en collaboration avec la section locale du Croissant rouge algérien, qu’une journée de dépistage a été organisée par les médecins de l’EPSP d’Aokas. À cette occasion, soixante dix citoyens ont été dépistés au niveau de cette salle de soins. L’EPSP et le Croissant rouge comptent poursuivre leur collaboration et se rendre aux quatre coins de la daïra, pour toucher le maximum de citoyens. «Souk El-Tenine a été choisie comme daïra pilote pour cette campagne de dépistage du cancer colorectal. Sa généralisation au territoire national est tributaire des résultats enregistrés localement. Si nous ne réussissons pas à atteindre le seuil de 3500 dépistages, la campagne n’aura pas de suite. Les citoyens doivent être conscients du fait que le cancer colorectal se guérit dans 9 cas sur 10, s’il est détecté tôt», dira le docteur Amrouche, médecin chargé de chapeauter cette campagne au niveau de la daïra de Souk el Tenine. Actuellement, seulement mille trois cents dépistages ont été réalisés. Les trente six cas positifs enregistrés ont été orientés vers le CHU de Béjaïa et ont déjà subi des coloscopies. Parmi eux, treize sont des cas de polypes qui ont été réséquées, les deux cas de cancers dépistés ont été opérés au CHU et sont toujours suivis et sous surveillance. Pour le reste, ce sont des cas d’hémorroïdes et des cas sans gravité. Avec les difficultés du moment, les citoyens appréhendent les dépenses et les tracasseries liées aux prises de rendez-vous au CHU, alors, ils hésitent à se faire dépister préférant ne rien découvrir sur leur état de santé réel. Ceux-là, le docteur Amrouche tient à les rassurer en déclarant que «tout cas positif est totalement pris en charge gratuitement par le CHU de Béjaïa.» En outre, il réitère son appel en direction des associations de la daïra, pour continuer leur travail de sensibilisation dans le but de toucher le maximum de personnes de la tranche d’âge visée, c’est-à-dire, les personnes âgées de cinquante à soixante quatorze ans. De leurs cotés, les animateurs de la section du Croissant rouge de Souk el Tenine confirment leur disponibilité ainsi que leur détermination à accompagner cette opération jusqu’à la fin. «Les citoyens seront informés par voie d’affichage du lieu de la tenue de chaque point de dépistage.» ont-ils déclaré.

Saïd M.