Création d'un comité du CRA

Par DDK | Il ya 1 heure | 121 lecture(s)

La commune d'Ath Mellikèche, située en zone montagneuse, à 80 km au Sud-ouest de Béjaïa, est considérée comme l'une des localités les plus déshéritées de la wilaya.

Comptant essentiellement sur les subventions de l'État et l'apport de la communauté immigrée, cette municipalité a encore du mal à amorcer l'essor économique escompté, car elle ne possède pas les moyens de production nécessaires (usines et infrastructures d'accompagnement). Cette situation se répercute, bien évidemment, sur le niveau de vie de la population de cette commune, dont le nombre est estimé à près de 12 000 habitants. D'après les informations recueillies, il existe des pans entiers de la société qui sont de condition modeste, lesquels ont besoin d'assistance et d'aides de tous genres. Cependant, cette situation pourrait s'atténuer quelque peu, puisque la commune d'Ath Mellikèche vient d’être dotée d'un comité du Croissant rouge algérien (CRA) qui a été installé, la semaine dernière, au grand bonheur des habitants notamment les démunis. En effet, selon des sources locales, ce comité, tant attendu par la population, a enfin de compte vu le jour pour "apporter, un tant soit peu, de l'aide et de l'assistance aux personnes en difficulté, d'autant que la création de ce comité du CR-A vient à point nommé, puisque nous ne sommes qu'à un mois seulement de l'arrivée du mois sacré de Ramadhan et de l'Aïd El Fitr. Ce qui va constituer un apport indéniable pour la solidarité envers les couches démunies, lesquelles ont besoin surtout de denrées alimentaires», estime-t-on. D'autres actions, comme l'aide aux malades chroniques démunis, l'organisation des circoncisions, la distribution des habits de l'Aïd et des trousseaux, lors de la rentrée scolaire, sont également prévues par ce comité du Croissant rouge Algérien" ajoutent encore nos sources.

Syphax Y.