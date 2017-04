Honneur aux personnes âgées

Par DDK | Il ya 1 heure | 93 lecture(s)

À l’occasion de la Journée nationale des personnes âgées, l’association Avec les femmes et enfants sans abris a organisé, jeudi, une cérémonie en présence du wali de Béjaïa, M. Mohamed Hattab.

C’était au niveau du Centre d’aide aux inadaptés mentaux de Sidi Ali Lebher. Le DAS, le directeur du centre de Sidi Ali Lebher, le directeur du foyer des personnes âgées et le directeur du PNG, ainsi que l’association «Bougie Alzheimer» étaient aussi présents. À cette occasion, une cinquantaine de résidents du foyer des sans abris de Sidi Ouali ont été conviés et transportés par bus à partir du foyer, en plus des pensionnaires du centre des inadaptés mentaux. Les convives ont assisté à un gala animé par le chanteur local Samir et le groupe fleur. A son arrivée, vers 14h30, le wali s’est entretenu longuement avec les responsables du centre et de l’association qui le gère. Il a promis de faire de son mieux pour venir en aide à cet établissement qui fait face à plusieurs soucis, notamment, les travaux de désamiantage du site «qui doivent être lancés rapidement». «Normalement, tout citoyen doit donner un peu de son temps pour redonner le sourire à ces catégories de personnes. Ma présence ici est un devoir» a-t-il lancé à l’adresse de ceux qui l’ont remercié de s’être déplacé. Puis, il s’est rendu à la salle où étaient installés tous les convives. Durant cette cérémonie, des gâteaux et des jus ont été distribués à tous en plus de quelques cadeaux remis par l’association aux personnes âgées sous les applaudissements. Ce fut une belle ambiance. Les pensionnaires du centre se sont laissé aller. En effet, ils ont longuement dansé sous les youyous des vieilles femmes. Ce jour-là, les personnes âgées et les jeunes pensionnaires du centre, bien qu’ils ne manquent de rien dans leurs foyers respectifs, ont eu le sentiment de ne plus être seuls, car la prise en charge sociale et mentale est aussi importante que la prise en charge matérielle. De son coté, la présidente de l’association «Avec les femmes et les enfants sans abris», Mme Farida Zidane, a tenu à remercier tous ceux qui l’ont aidée à réussir cette fête, en particulier les autorités locales, à leur tête le wali, les entreprises privées, les commerçants et les particuliers qui ont apporté leurs contributions.

Saïd M.