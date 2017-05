Journée commémorative à Taourirt

Par DDK | Il ya 1 heure | 112 lecture(s)

Des festivités commémoratives ont été organisées, samedi dernier, au village Taourirt, dans la commune de Tibane, en l’honneur de l’anarcho-syndicaliste Mohand Ameziane Sail (1894-1953), enfant dudit village. À souligner que cette manifestation a été initiée par l’association «Taddart-iw» de la même localité. «Cette célébration vise à perpétuer la mémoire de celui qui fut l’un des premiers anarchistes de sa génération», confie un membre de l’association. Après avoir assisté à la pose d’une plaque commémorative à la mémoire du Mohand Ameziane Sail, les convives se sont dirigés vers la maison du défunt pour une visite, voire un pèlerinage, de la demeure ayant vu naître «l’un des hommes forts du militantisme authentique et sans fioriture», comme l’a déclaré un participant. Un quartier du village éponyme est baptisé de son nom à l’occasion afin de pérenniser le combat de ce monsieur. L’événement a drainé une pléthore d’hommes de lettres, journalistes, artistes, militants politiques et associatifs, syndicalistes, historiens… venus faire part de leurs témoignages sur cet enfant de Taourirt. Ces derniers ont eu le plaisir de goûter au couscous, plat traditionnel par excellence en Kabylie. Dans l’après-midi de cette Journée commémorative, les invités de l’association ˮTaddart-iwˮ se sont dirigés au siège de cette dernière pour débattre du personnage et du parcours du militant anarcho-syndicaliste. «Cerner le parcours d’un militant de la trempe de Dda Mohand en deux ou trois heures est impossible, compte tenu du combat inénarrable qu’a mené cet homme pour le triomphe de l’anarchisme et de la lutte contre le colonialisme français», dira un intervenant qui a expliqué, par la suite, à l’assistance que «l’anarchisme est une doctrine sociale dont les maîtres à penser sont Proudhon, Bakounine, Kropotkine, Stirner. Des hommes du XIXe siècle qui entre deux âges furent anarchistes de diverses influences (fédéraliste, collectiviste, syndicaliste ou même individualiste) et tentèrent de stimuler la révolution sociale». Mohand Ameziane Sail a su mener à terme ses idées puisées de ces différentes fréquentations et lectures de nombreux ouvrages ayant trait à cette idéologie, conclut-on.

Bachir Djaider