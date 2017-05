La bibliothèque du village inaugurée

Par DDK | Il ya 1 heure | 110 lecture(s)

à l’occasion de la Fête des travailleurs, l’association culturelle Tibouamouchine dans le douar d’Amdoun n’Seddouk, est passée à l’action en organisant des festivités culturelles pour cette journée de lundi. Elle a concocté à cet effet un programme riche et varié qu’elle a annoncé par voie d’affichage avec des avis collés sur les murs à l’intention des citoyens. Les festivités ont démarré par l’inauguration de la bibliothèque du village ouverte au public dont les grands bénéficiaires seront les jeunes avides du savoir qui trouveront un malin plaisir d’aiguiser leur intelligence, dont les amoureux de la lecture et les étudiants. Les festivités ont continué dans, l’après-midi d’hier lundi, avec au menu l’ouverture au public d’une exposition des œuvres de dessin réalisées par la nouvelle section des arts du village, qui a été suivie d’un concours inter-écoles. Question humour, une troupe de théâtre et un clown ont offert un moment de détente aux spectateurs. Place ensuite à la poésie et c’est le poète Bouzid qui récitera ses poèmes à l’assistance. Vers 16h, une tombola devait y être organisée. Dans la soirée, il est prévu une projection vidéo. La clôture aura lieu à la fin de la séance. A noter, par ailleurs, que les notables du village ont mis à la disposition de l’association culturelle «Tibouamouchine» un espace dans un grand local du village que de jeunes volontaires ont aménagé.

L Beddar.