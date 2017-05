Les chantiers bientôt relancés

Par DDK | Il ya 1 heure | 167 lecture(s)

Abritant une population de 15 000 habitants, la commune d'Aït R'zine, compte, en plus du chef-lieu, 16 villages qui connaissent des carences à des degrés variables. Tous les volets, ou presque, sont touchés par des insuffisances, notamment en aménagement urbain, en eau potable... Néanmoins, des efforts sont consentis par les autorités locales afin d’améliorer, un tant soit peu, le cadre de vie des citoyens de la municipalité. À souligner que beaucoup de villages connaissent des projets substantiels visant à les sortir de leur isolement et sous-développement qui les "étreignent". Ainsi, si l'on prend l'exemple du village Taourirt Ouabla, situé à 7 kms du chef-lieu d'Aït R'zine, celui-ci est concerné par quelques projets qui n’ont pas encore été menés à terme. Selon une source de l'APC, il est prévu une opération d'achèvement de l'agence postale avec logement (R+1). Un autre projet concerne aussi des travaux d'achèvement de la salle de soins avec deux logements d'astreinte au profit toujours du même village. À cet effet, l'APC a lancé récemment un avis de consultation pour relancer ces deux projets qui tiennent à cœur aux habitants de ce village :"Disposer d'une salle de soins et d'une agence postale dans son village est perçu comme un privilège de nos jours. Ces deux projets sont très importants pour notre village. J'espère seulement qu'ils seront menés à terme sans retard. Cela va nous épargner les déplacements vers le chef-lieu pour les besoins de soins et des prestations de services postaux", indique notre interlocuteur. Par ailleurs, le village de Bouchekfa est concerné aussi par une opération qui consiste en la réalisation d'un mur de soutènement au profit de l'école primaire de la localité. Un avis de consultation a été lancé à cet effet, indique-t-on encore à l'APC.

Syphax Y.