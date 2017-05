L’assainissement, c’est pour bientôt !

Par DDK | Il ya 14 minutes | 37 lecture(s)

Lors d’un passage vendredi dernier au village Tachouaft dans la commune de Bouhamza, il a été constaté que la vie reprend ses droits à la nouvelle cité composée de 113 logements collectifs. Pour rappel, ces derniers ont été construits par l’État au profit des sinistrés du tremblement de terre qui eut lieu le 10 novembre 2000 et qui a ébranlé la région, causant des dégâts considérables dans ce village situé à un jet de pierre du lieu de l’épicentre. La construction de ces logements a été entamée en 2001. Mais seulement, les subventions allouées dans le cadre de la première tranche par les pouvoirs publics ont suffi juste pour réaliser les gros œuvres. Depuis, les propriétaires n’ont cessé de frapper à toutes les portes de qui de droit pour réclamer les subventions de la deuxième tranche qui leur permettraient de terminer le reste des travaux à réaliser. Selon, M. Ladjardia, un citoyen du village Tachouaft, il aura fallu que les bénéficiaires saisissent le chef de la daïra de Seddouk qui a plaidé leur cause auprès de la wilaya pour que cette dernière leur accorde en 2015 une subvention de l’ordre de 10.000.000,00 de dinars pour la réparation des toitures dont les tuiles ont été endommagées et les murs décrépis, outre l’édification d’un mur de soutènement. Il manquait donc pour que ces logements soient habitables la réalisation des réseaux d’assainissement et d’un château d’eau. Selon notre interlocuteur, ces deux projets vont être réalisés avec une subvention accordée par le wali de Béjaia suite à une visite effectuée à cette nouvelle cité lors dans sa tournée à travers les commune du douar d’Ath Aidel dont fait partie la commune de Bouhamza. Si les branchements au courant électrique ont été effectués dans les foyers il y a belle lurette, les branchements en eau ont été réalisés par l’APC. Lors de notre visite, nous avons remarqué que certains propriétaires ont opéré des extensions en transformant leurs logements, d’autres ont gardé le plan original. Certains logements restent au stade des gros œuvres. Beaucoup ont habité leurs logements se contentant des commodités déjà existantes tout en attendant que d’autres soient réalisées. Ce grand village de la commune de Bouhamza qui compte 87 martyrs de la guerre de libération nationale a connu après l’indépendance un exode rural des familles vers notamment Seddouk. Seules 140 familles ont pu résister aux affres de la vie qui régnaient en maître dans cette région montagneuse. Avec la construction des logements de cette nouvelle cité et ceux attribués dans le cadre du FONAL, beaucoup de familles ont choisi de quitter la ville pour retourner au bercail, c’est à dire dans leur village où les conditions de vie commencent à s’améliorer avec le gaz de ville, la fibre optique.., qui arrivent.

L Beddar.