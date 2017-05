Le projet du gaz partiellement paralysé

Par DDK | Il ya 13 minutes | 34 lecture(s)

Le projet d’alimentation de la commune d’Ighram en gaz naturel est partiellement paralysé, informent les responsables de l’APC. «Sur les 4 entreprises réalisatrices engagées, seulement 2 sont actuellement en activité, tandis que les deux autres ont abandonné leurs chantiers respectifs, depuis plusieurs mois déjà», relève M. Ibaliden, le maire d’Ighram. «Les travaux qui sont en cours d’exécution progressent normalement, alors que les chantiers à l’arrêt au niveau de certains villages, à l’image de Taslent, Tighilt Makhlouf, Tazaghart et autre El Mechta, ne dépassent pas les 40% de taux de réalisation», déplore le P/APC, indiquant que la reprise des travaux n’est pas encore à l’ordre du jour. Bien des habitants des localités concernées par l’arrêt du projet, s’interrogent sur les causes d’un tel blocage, tout en exhortant les pouvoirs publics à prendre les mesures qui s’imposent, pour dénouer l’écheveau. «Cela ne rime à rien de lancer un chantier pour l’abandonner au beau milieu du chemin. Dans tout cela, c’est le pauvre citoyen qui s’en trouve pénalisé», dénonce un citoyen du village Ath Sellam. «Le maître de l’ouvrage se doit d’user de son autorité pour relancer le projet, pour en finir avec cette situation infernale qui nous incommode au plus haut point», exhorte un villageois de Taslent. D’autres habitants du village Tazaghart évoquent les effets collatéraux induits par le projet, tels que le démantèlement des infrastructures et des réseaux souterrains. «On convient volontiers que l’on ne puisse pas faire d’omelette sans casser des œufs. Néanmoins, le respect des délais d’exécution et la remise en état des lieux, devraient être scrupuleusement respectés», dispose un retraité de ce village. Il est à rappeler enfin, qu’une partie de la commune d’Ighram a été raccordée au réseau du gaz naturel au tout début de l’année 2017. Il s’agit, nous informe-t-on, du chef-lieu communal et de certains villages alentours, à l’exemple d’Irsen et Laâzib Oulahdir.

N Maouche.