La ville encombrée !

Par DDK | Il ya 13 minutes | 40 lecture(s)

La ville de Tazmalt, située à 85 kms au Sud-ouest de Béjaïa, ne cesse de s'étendre tous azimuts avec son tissu urbain. La croissance démographique prend, elle aussi, la courbe ascendante avec une population qui avoisine les 25 000 âmes. Elle est à la fois chef-lieu de daïra et de commune, d'où son importance sur l'échiquier régional. Elle connaît un "fourmillement" quotidien incessant des habitants en sus des visiteurs qui y viennent de toutes les localités environnantes et lointaines pour diverses raisons. Dans la foulée, cette agglomération est très connue pour son marché hebdomadaire qui se tient tous les mardis pour le commerce du gros et tous les mercredis et jeudis pour le détail. Il devient le point de chute de milliers de citoyens qui s'y rendent pour les différentes transactions. Cependant, comme cette ville des 900 martyres est prise d'assaut par les citoyens, il en résulte, de ce fait, un problème qui a trait à l’insuffisance des espaces de stationnement de tous types de véhicules. En effet, avec l' «explosion» du parc automobile de ces dernières années et l’indisponibilité des espaces pour parquer les voitures, la ville de Tazmalt se trouve comme prise en tenaille avec des voitures qui débordent dans presque toutes les rues. En effet, il est très difficile pour un automobiliste de trouver un petit coin où garer sa voiture, tellement les rues, surtout la rue principale "Abderrrahmane Mira", sont pleines à craquer de voitures qui sont stationnées de part et d'autre en rétrécissant la chaussée. «Cela fait une dizaine de minutes que je cherche un endroit pour garer ma voiture, mais je n'en trouve pas pour le moment (lundi dernier, ndlr)», affirme un automobiliste. Il arrive le plus souvent que les automobilistes stationnent leurs véhicules dans certains coins de rue, pour continuer le trajet à pied, sur plusieurs centaines de mètres, vers leurs destinations respectives. L'absence de parkings en bonne et due forme pèse lourdement sur cette ville qui suffoque avec ces centaines de voitures qui stationnent ici et là en gênant la circulation routière. Pourtant, un projet de construction d'un parking a été annoncé par l'APC de Tazmalt il y a quelques années de cela, au quartier "Merlot". Toutefois, il n'y a rien de concret. Il y a lieu de souligner, par ailleurs, ce fait plutôt rare dans cette ville : il n'existe aucun espace ou parking payant. En effet, les automobilistes ne sont pas tenus de payer le stationnement de leurs voitures :"Ici, à Tazmalt au moins on ne rackette pas les automobilistes comme un peu partout ailleurs. Et c'est déjà chose une bonne ", constate un automobiliste.

S. Y.