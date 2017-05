Projets d’assainissement à travers les villages

Par DDK | Il ya 33 minutes | 54 lecture(s)

Dans un contexte économique marqué par le rétrécissement des ressources budgétaires allouées au profit des communes, par suite de la chute des revenus de la rente pétrolière, les dépenses locales d’équipement sont principalement orientées vers le secteur de l’hydraulique. Ceci, dans le but de répondre, ne serait-ce qu’en partie, aux besoins basiques de la population, lesquels connaissent une croissance soutenue. «Nos besoins en matière d’assainissement exigent de grosses dépenses d’investissement. Chaque année, on constate une fluctuation à la hausse de la demande, surtout avec les programmes successifs de l’habitat rural», déclare un élu à l’APC de Chemini. Pour résorber une partie de ces besoins, dira le responsable de l’APC, plusieurs projets d’installation de réseaux d’assainissement, sont retenus au programme de cette année. «Nous avons inscrit 5 opérations, dont une étrenne sa 2e tranche. Je fais allusion à la localité d’Imaliouen qui a bénéficié cette année d’un tronçon de 600 mètres linéaires», a indiqué notre interlocuteur. Les autres projets inscrits au programme ont trait à la pose d’un tout-à-l’égout d’une longueur de 600 mètres au profit du village Sidi Yahia, de même que la réalisation d’un réseau d’assainissement sur une longueur de 280 m au bénéfice du village Takhlicht. La localité Djenane a bénéficié, pour sa part, d’un projet similaire, apprend-on. Les autres villages ne sont pas en reste, indique le responsable de l’APC, puisque diverses opérations de même nature y sont projetées. «Ce projet, nous l’attendons depuis longtemps. J’ose espérer qu’il sera concrétisé avant la saison estivale, pour écarter la menace qui pèse sur notre santé et celle de nos enfants», déclare un habitat du village Takhlicht.

N. M.