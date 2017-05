Une bonne récolte attendue à Tavlazt

Par DDK | Il ya 33 minutes | 51 lecture(s)

Même si la commune de Tazmalt, située à 85 kms au Sud-ouest de Béjaïa, n'est pas "spécialisée" en céréaliculture, il n'en demeure pas moins que cette filière se trouve de plus en plus pratiquée par les paysans de la localité. Loin de "dominer" les autres filières agricoles, à l'instar de l'oléiculture et les maraîchages entre autres, les cultures céréalières occupent nonobstant cela une surface appréciable des terres agricoles. Cette activité prédomine surtout dans les localités d'Ichikar et de Tavlazt, deux villages agropastoraux par excellence, où des terres étendues sont emblavées et plantées de toutes sortes d'arbres fruitiers qui poussent chez nous. À l'exemple de la localité de Tavlazt, située à 4 kms du chef-lieu, où une bonne partie de l'exploitation agricole, qui s'étend sur des centaines d'hectares, est semée de blé dur. Les lieux offrent une vue magnifique de part et d'autre de la RN26, qui passe par cette localité, avec des champs de blé "rayonnants" où les épis oscillent au gré du vent. Les épis ont très bien évolué dans cette exploitation, et la récolte promet d'être excellente. La persistance de la sécheresse n'a apparemment pas influé négativement sur les cultures céréalières qui ont effectué une croissance normale. Cela n'est dû qu'à l'irrigation par aspersion qu'effectuent à travers des conduites transportables les ouvriers agricoles de cette exploitation. La disponibilité des eaux souterraines à travers des forages aménagés in situ a contribué énormément dans la réussite de cette filière au village agricole de Tavlazt. Cette localité est connue pour ses produits agricoles de très haute qualité : la pomme de terre, le melon, la pastèque, le blé, la carotte, l'huile d'olive, etc. Ainsi, avec toutes ces données positives, la campagne de moisson-battage, qui interviendrait au plus tard le mois de juin prochain, "promet d'être satisfaisante dans l'exploitation agricole de Tavlazt", affirme un paysan de la localité.

Syphax Y.