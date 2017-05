Des infrastructures pour les jeunes

Par DDK | Il ya 34 minutes | 52 lecture(s)

Une pléthore d’infrastructures de proximité dédiée à la frange juvénile sont réalisées ou en voie de l’être dans la commune de Chellata. D’après M. Maibèche, le premier magistrat de la commune, il s’agit de 6 foyers de jeunes, implantés à travers les villages de la circonscription. «Trois de ces équipements de proximité sont achevés, alors que trois autres sont en cours de réalisation», nous fait savoir le P/APC. Selon l’édile communal, Felden, Ath Anane et Ath Hiani, sont les villages dont les foyers de jeunes sont livrés. Pour deux autres villages, à savoir Ath Bessai et Fethoune, les projets en chantier ont atteint près de 70% de taux d’avancement de leurs travaux, nous informe-t-il. Le dernier projet en date à être lancé est le foyer de jeunes du village Ath Sidi Amar. «Les travaux enregistrent un faible taux d’avancement dès lors que le chantier a démarré en 2017», dira le premier responsable de l’APC. Des jeunes de Fethoune, que nous avons approchés, se disent très favorable à la réalisation d’un tel projet au profit de leur village. «C’est une belle opportunité pour nous retrouver et redonner de l’animation à notre village qui a tendance à sombrer dans la léthargie», souligne le plus âgé du groupe. Et à un autre de répliquer : «Ce foyer de jeunes promet de nous ouvrir de meilleures perspectives. C’est un investissement d’avenir, dont on ne manquera pas de recueillir les bienfaits ». Rencontré à hauteur de M’liha, le chef-lieu de la commune, un villageois d’Ath Sidi Amar dit apporter «une caution pleine et entière» à ces réalisations. Et pour cause : «Nous avons besoin d’une jeunesse instruite, cultivée et responsable. Pour ce faire, on doit lui donner les moyens de son épanouissement et la préparer à relever les défis», explique-t-il.

N. M.