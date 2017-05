Bientôt la reprise des travaux

Par DDK | Il ya 54 minutes | 52 lecture(s)

Le chantier de la bibliothèque communale de Bouhamza, sise à hauteur du chef-lieu communal, est en passe d’être relancé, apprend-on auprès d’une source proche du dossier.

«Les crédits qui ont été accordés à ce projet ont été épuisés, et la collectivité locale n’était pas en mesure de prendre en charge le reste des travaux», fait savoir un élu à l’APC, indiquant que la relance du projet a été rendue possible, suite à la dernière visite du wali.

«À la faveur de sa récente visite de travail et d’inspection dans notre commune, le premier magistrat de la wilaya nous a accordé une provision budgétaire, pour financer un certain nombre de projets, dont celui de l’achèvement de la bibliothèque communale», a déclaré, en substance, un élu local.

À noter que l’inscription de cette bibliothèque communale remonte à l’année 2006. Elle a été dotée d’une autorisation de programme sur les fonds communs des collectivités locales (FCCL).

Une enveloppe qui n’a pas couvert la totalité des travaux. Ballotés entre le doute et l’espoir, des citoyens de Bouhamza ont, néanmoins, exprimé un désir ardent de voir ce projet enfin livré et mis en service.

«Après une dizaine d’années d’errements et de laisser-aller, on reparle de ce sempiternel chantier. Je veux bien y croire, pourvu qu’on ne mette pas une éternité avant de mettre la structure au service de nos jeunes, qui en ont tant besoin», dira, sceptique, un habitant du village Mahfouda.

«Ce n’est jamais trop tard pour bien faire. Même si on peut déplorer tout le retard pris par la réalisation du projet, on ne peut que se réjouir des perspectives d’ouverture de ce temple de la culture et du savoir», renchérit un autre citoyen de Bouhamza.

