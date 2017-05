L’assainissement pour plusieurs quartiers

Par DDK | Il ya 1 heure | 112 lecture(s)

En matière d'aménagement urbain, la commune d'Aït R'zine, située à 80 km au Sud-ouest de Béjaïa, enregistre certaines insuffisances. L'extension urbaine et la nécessité de doter les nouveaux pâtés de maisons en réseaux divers (assainissement, AEP, routes,...) nécessitent des budgets assez conséquents. C'est dans ce contexte que les autorités communales ont consigné un certain nombre d'opérations en vue d'apporter les solutions à ces problèmes. Ainsi, il est projeté, au chef-lieu communal, l'achèvement du réseau de l'assainissement pour le quartier "Taounint", et l'extension de celui de "Tighilt El Mal", sur une distance linéaire de 450 mètres. Toujours dans le même chapitre, il est prévu l'étude et la réalisation d'un réseau de l'assainissement au profit du quartier "Acherah" au village de Bouchekfa sur 320 mètres. Pour sa part, le quartier "Abla" du village Tighilt Oumegal, est aussi concerné par l'étude et la réalisation d'un réseau d'évacuation des eaux usées sur une distance linéaire de 400 mètres. Il est aussi projeté le prolongement du réseau de rejet du quartier "Le Stade", sis au village Ouizrane sur 470 mètres linéaires. Dans le volet hydraulique, le quartier "Tighilt Laâlam" du village Aourir est concerné par une étude et réalisation d'un réseau AEP sur 900 mètres linéaires. Ce village est confronté actuellement à une crise d'eau qui ne dit pas son nom. L'aménagement des accès internes des villages est aussi dans l’agenda de l'APC. Aussi, les localités de J'dida et Handis sont concernées par un projet de bétonnage et revêtement des ruelles sur une distance de 130 mètres pour le premier cité, et 140 mètres pour le deuxième village. Et pour permettre aux jeunes de combler les loisirs et d’exercer des activités artistiques et culturelles entre autres, il est projeté des travaux d'achèvement du foyer de jeunes sis au village Tizi Alouane. La bâtisse en question est de type R+1. Toutes ces opérations sont consignées dans un avis de consultation qui a été diffusé par l'APC en vue d'inciter les éventuels entreprises à soumissionner.

Syphax Y.