De l’aménagement pour le centre urbain

Sidi Saïd, chef-lieu de la commune de M’cisna, est une petite ville située à l’entrée Ouest de la commune.

Sidi Saïd est la vitrine de M’cisna du fait que c’est sur son territoire que sont implantées toutes les infrastructures étatiques, dont l’ancien et le nouveau siège de l’assemblée populaire communale, la bibliothèque publique, la maison de jeunes, le stade communal, la salle de sport, la salle polyvalente, le centre de soins, le siège de la poste...

Récemment, il a bénéficié, dans le cadre du plan de développement communal de l’exercice en cours, d’un projet afférent au secteur des travaux publics. Il s’agit de l’aménagement urbain consistant en la réalisation de trottoirs, des bordures de trottoirs, de l’éclairage public et des caniveaux pour le drainage des eaux pluviales. À noter que quand les villages de M’cisna dépendaient de la commune de Seddouk, Sidi Saïd était un petit hameau.

C’est à partir du découpage administratif de 1984, élevant M’cisna au rang d’une commune et consacrant Sidi Saïd comme chef-lieu, que ce dernier a connu un essor de développement des plus fulgurants, avec notamment la réalisation d’importantes infrastructures sociales, culturelles, sportives et économiques, auxquelles s’ajoute le nouveau bâti constitué de nouvelles villas construites le long de la grande route et sur ses deux cotés. Ces atouts majeurs l’ont, donc, fait passer du rang d’un village à celui d’une petite ville de province.

