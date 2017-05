Enfin opérationnel !

Par DDK | Il ya 15 minutes | 15 lecture(s)

Attendu depuis des lustres, le projet du terrain de jeux de proximité du village Tachouaft, dans la commune de Bouhamza, vient d’être réalisé par l’APC, au grand bonheur de la masse juvénile qui a commencé déjà à l’utiliser.

C’est ce qu’affirme Bensikhaled Abdelhamid, président de l’assemblée populaire communale de Bouhamza. «Le terrain de jeux de proximité du village Tachouaft fait partie d’un programme d’inscription de trois terrains de sport, dont notre commune avait bénéficié il y a des années.

En raison du manque de terrains d’assiette au niveau de ce village, le projet n’a pas pu être réalisé dans les délais impartis. Mais ces dernier temps, un terrain adéquat fut trouvé et nous avons pu réaliser l’infrastructure programmée. On a commencé par l’ouverture d’une piste jusqu’audit terrain. On a fait les terrassements nécessaires puis on l’a aménagé en érigeant des bois.

Ce qui a permis aux jeunes de commencer à s’entraîner sur la pelouse. Ces réalisations ont été effectuées avec les moyens de l’APC, bien évidemment», a déclaré le maire. Ce dernier a fait savoir, par ailleurs, que le terrain en question recevra d’autres aménagements une fois le changement d’intitulé du projet, que l’APC a demandé à la direction de la programmation et du suivi des budgets, accordé par la wilaya.

«Le montant initial du programme, avec les augmentations des coûts des matériaux de construction et autres qui ont eu lieu depuis, est devenu très insuffisant pour réaliser trois terrains de jeux de proximité. Voila la raison pour laquelle on a demandé à la DPSB de Béjaïa ex-DTAP un changement d’intitulé de l’opération. Le programme comportera désormais un seul terrain au lieu de trois», a ajouté notre interlocuteur.

Cette nouvelle information réjouit les jeunes de Tachouaft qui auront la possibilité de jouer au sport roi sur un terrain de jeux digne de ce nom, c'est-à-dire doté d’une pelouse en tartan ou en tuf, où ils seront à l’abri des accidents. L’été approche et pour éviter d’être happés par l’oisiveté, le farniente et la monotonie durant les grandes vacances, les jeunes pensent déjà à organiser des tournois de football, apprend-on.

