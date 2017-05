Deux sites retenus

Par DDK | Il ya 16 minutes | 13 lecture(s)

Deux projets de travaux publics, inscrits dans le cadre du programme de résorption des déficits en VRD, ont été alloués au profit de la commune de Tifra, a-t-on appris d’une source bien informée.

D’après un responsable de la direction de l’urbanisme, deux sites ont été retenus pour faire l’objet de travaux d’aménagement. Il s’agit, des localités Assam et Iguer Issemnan. Drainage des eaux pluviales, revêtement des voiries, réalisation de l’éclairage public, ainsi que divers aménagements, sont parmi les travaux inscrits, dont une partie est déjà finalisée, indique-t-on.

«Les opérations d’aménagement ont été scindées en plusieurs lots, dont certains ont été achevés, alors que d’autres seront réalisés prochainement», fait savoir notre source. Des entreprises spécialisées ont été sélectionnées, pour exécuter les travaux restants, informe-t-on encore.

«Pour la localité Assam, les travaux d’achèvement portent sur la réalisation des trottoirs, le drainage des eaux pluviales et la construction d’un mur de pied. S’agissant de la localité Iguer Issemnan, il nous reste à réaliser les ouvrages de drainage des eaux pluviales et l’éclairage public», souligne le responsable du maître de l’ouvrage.

Les délais contractuels d’exécution des travaux, signale-t-on, s’étaleront entre 70 jours et 5 mois. «En dépit du retard et les arrêts à répétition accusés, nous sommes heureux d’apprendre que le projet sera prochainement relancé. On songe déjà à sa livraison et au look qu’arborera notre village», dira un habitant du village Assam.

N. M.