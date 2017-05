Les avis de consultation lancés

Par DDK | Il ya 16 minutes | 13 lecture(s)

Comptant quelque 45 000 habitants, la commune d’Amizour est la troisième commune la plus peuplée de la wilaya, après Béjaïa et Akbou.

Cette municipalité est constituée de 75 villages et hameaux dont les plus peuplés sont, entre autres, le chef-lieu communal, Ighil Iaâlouanen et Boukhalfa.

Il n’est pas aisé pour une commune de l'envergure d'Amizour de pouvoir prétendre à un développement durable, en satisfaisant toutes les revendications des habitants des différents villages, et ce dans tous les volets, comme l'aménagement urbain, l'eau potable, le gaz de ville, le logement...

Cette localité connaît le plus souvent des accès de colère de la population qui procède à la fermeture des mairies et de la RN75, en signe de protestation contre la dégradation du cadre de vie dans les villages. Pour leur part, les subventions accordées à cette municipalité demeurent "en deçà des besoins exprimés par les habitants" indique-t-on localement.

Néanmoins, cela n'empêche pas, pour autant, que des opérations et autres projets soient réalisés au profit des localités relevant de cette municipalité. Ainsi, dans le volet aménagement urbain, l'APC prévoit de réaliser certains projets dans plusieurs villages qui en ont grandement besoin.

L'on peut citer, entre autres, l'aménagement et le revêtement de la piste reliant le CW158 à l'école primaire du village Aït Imaouche. Ce chemin se trouve en proie au délabrement ce qui nécessite sa prise en charge et ce au bénéfice des élèves en particulier qui sont acheminés vers cette école via le transport scolaire.

Dans le même contexte, il est prévu l'aménagement et le bétonnage de l'accès qui mène au groupe d'habitation du village Drari. Il y aura aussi l'aménagement et le revêtement de la partie centrale du village Debha Oufella.

Dans le secteur de l'éducation, l'APC a inscrit deux opérations: l'une a trait à la réalisation d'un groupe scolaire de type B1 avec logement d'astreinte au village Merdj Ouamane.

L'autre opération concernera l'acquisition de matériels informatique, pédagogique et administratif au profit de toutes les écoles primaires de la commune. Les avis de consultation concernant ces projets ont été lancés récemment apprend-on encore.

Syphax Y.