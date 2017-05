Coup de balai samedi

Par DDK | Il ya 1 heure | 120 lecture(s)

Dans le cadre de la préparation de la saison estivale et la préservation de l’environnement, l’association «Les Aiguades de Béjaïa» organise samedi «deux actions de volontariat, de sensibilisation à l’environnement et de ramassage des déchets engendrés par l’inconscience et l’incivisme de l’homme», append-on auprès du président cette association.

«Notre association lance un appel à tous les adhérents, associations de quartiers et aux citoyennes et citoyens, jaloux et soucieux de la préservation de nos sites, de participer à ces actions», écrit l’association dans un appel adressé à toutes celles et tous ceux qui voudraient prendre part à cette initiative, en soulignant l’urgence d’agir, au regard de l’état de délabrement et de dégradation alarmante des sites touristiques, historiques et naturels de la ville de Béjaïa.

Selon les responsables de l’association, ces deux volontariats, placés sous le mot d’ordre «pensons globalement et agissons localement», seront organisés en collaboration avec les services municipaux de Béjaïa et les Scouts musulmans.

F. A. B.