Un patrimoine séculaire à préserver !

L’édifice de l’ex-caserne militaire de l’armée française dans la ville de Seddouk aurait été construit vers les années 1880, c'est-à-dire juste après la défaite des artisans de l’insurrection d’avril 1871, menée par les Belhaddad de Seddouk Oufella et les Mokrani d’Ath Abbas.

Ce joyau architectural est implanté sur la protubérance d’une colline, pour permettre, à l’époque, aux militaires français de dominer la ville et de surveiller, par la même, le mouvement des habitats.

Ce lieu, hautement historique, demeure l’un des rares monuments anciens datant de l’ère coloniale qui tiennent encore le coup. Ayant servi de lieu de torture et d’emprisonnement des moudjahidine durant la guerre de libération nationale, cet édifice a été transformé, après l’indépendance, en centre d’apprentissage, puis en cantonnement de la garde communale.

Il a même été choisi pour le tournage du film «les hors-la-loi», produit par l’ONCIC en 1969. Aujourd’hui, cette bâtisse, d’une architecture ancienne, est abandonnée à son triste sort. En effet, elle n’a subi aucune opération de réhabilitation. Pourtant, des promesses de la transformer en musée ont été données par les autorités communales et de wilaya, mais en vain, sachant que l’APC a déjà inscrit un projet de construction d’un musée, dont le choix de terrain a été fait a proximité du centre culturel. L’on apprendra que les travaux vont être lancés incessamment.

Si une partie de l’édifice de cette ancienne caserne se dégrade de plus en plus, l’autre partie a été affectée aux associations et organismes à qui l’APC a donné une ou plusieurs salles, suivant l’importance de chacun, pour en faire des sièges. Certains ont même opéré des transformations à leur guise.

«En ce mois de patrimoine, fêté dans notre pays du 20 avril au 20 mai de chaque année, n’est-il pas du devoir des autorités locales de restaurer cette ancienne caserne militaire, en gardant son aspect architectural ancien ?», s’interroge un riverain.

À noter que Seddouk est une région touristique par excellence. Elle referme divers sites, dont les possessions de Cheikh Belhaddad qui reçoivent des visiteurs à longueurs d’années, composés essentiellement d’anonymes, de Khouanes, d’hommes politiques, de ministres, d’étrangers...

De l’avis des citoyens, si cette caserne est restaurée, elle deviendra, à coup sûr, un site qui attirera des visiteurs. Dans le cas contraire, sa disparition provoquera inéluctablement la disparition d’un pan de l’histoire de la colonisation qui est restée plus d’un siècle à Seddouk. Une région où la beaucoup d’habitations coloniales ont été détruites. En effet, les bâtisses datant de l’ère coloniale restées encore intactes s’y comptent sur les doigts d’une seule main.

L Beddar.