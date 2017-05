Atelier sur l’agriculture de montage

Par DDK | Il ya 1 heure | 109 lecture(s)

La direction des services agricoles de la wilaya de Béjaïa organise, samedi prochain, un atelier sur «les perspectives du développement des activités agricoles intégrées en zones de montagne», au niveau du lycée d’Ighil Ali. Plusieurs communications en relation avec la thématique seront données à cette occasion, par des universitaires et des chercheurs issus d’horizons divers. Ainsi, Chouaki Salah, attaché de recherche à l’INRAA d’Alger, aura à animer une conférence sous l’intitulé «Ighil Ali, aux frontières du développement de l’agriculture de montagne», Khoudir Madani, professeur à l’université de Béjaïa, donnera, lui, un aperçu sur «Les produits et sous-produits agricoles d’Ighil Ali», Farah Ali, chercheur INRAA d’Alger, dissertera, pour sa part, sur «l’importance des petits élevages en zones de montagne» et un représentant de la direction générale des forêts aura à développer son point de vue sur «Les modalités de la valorisation des espèces forestières non ligneuses». S’ensuivra, à la clôture de cette journée, un débat des recommandations des uns et des autres, pour justement mettre la lumière sur les potentialités existantes en zones montagneuses et proposer des pistes, pour que ces régions puissent contribuer au développement du secteur de l’agriculture dans la wilaya de Béjaïa.

F. A. B.