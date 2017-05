75 % d’élèves souffrent de caries dentaires

Par DDK | Il ya 1 heure | 149 lecture(s)

Définie comme un processus de déminéralisation des tissus durs de la dent, causé par le milieu acide que créent les sucres cariogènes, la carie dentaire compte parmi les affections les plus répandues dans le milieu scolaire.

Dans la région d’El Kseur, cette maladie infectieuse arrive largement en tête du peloton des pathologies diagnostiquées chez les enfants scolarisés.

«Chez tous les élèves, dont la tranche d’âge est comprise entre 6 et 15 ans, le taux d’atteinte dépasse 75%», atteste un chirurgien-dentiste officiant dans une unité de dépistage et de suivi (UDS).

«Pour de multiples raisons et divers facteurs, cette maladie ne cesse d’évoluer, reléguant au second plan les autres affections, comme les déformations squelettiques et les troubles du langage».

Pour réduire son occurrence ou, du moins, endiguer la déferlante de cette maladie aux conséquences parfois imprévisibles, les entités de prévention et de la promotion de la santé scolaire, que sont les UDS, organisent des d’actions épisodiques d’information et de sensibilisation en direction des élèves.

Néanmoins, déplore-t-on, les résultats escomptés ne sont pas au rendez-vous. «Les enfants montrent peu de réceptivité aux messages de sensibilisation à visée sanitaire. De même, les conseils qu’on leur prodigue régulièrement ne sont que rarement appliqués», atteste un autre dentiste.

À l’unisson, les spécialistes soutiennent que la bataille contre la carie ne peut être gagnée que par des actions prophylactiques continues, associant la famille de l’enfant. Un axe stratégique de la santé, dont il est, hélas, le ventre mou et le maillon faible, déplore-t-on. «Une des principales causes des caries est le régime alimentaire.

On peut s’en prémunir, simplement en limitant la consommation de sucres et en observant une hygiène bucco-dentaire stricte. Ce sont ces habitudes qu’il faut impérativement inculquer à nos enfants», plaide-t-il.

Atteindre un tel objectif est loin d’être une gageure. Pour peu, insiste-t-on, que les parents s’y impliquent pleinement : «Habituer son enfant à manger sain et à se brosser régulièrement les dents, voilà ce que nous recommandons instamment aux parents», dira un autre dentiste.

N Maouche.