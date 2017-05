Fin de la campagne de désinsectisation

Par DDK | Il ya 37 minutes | 45 lecture(s)

À l'approche de la saison estivale, il devient plus que primordial d'enclencher des campagnes de lutte contre les insectes nuisibles, considérés comme des vecteurs de transmission de plusieurs maladies parasitaires.

En tout cas, c'est ce que se sont attelés à faire les agents du bureau d'hygiène de l'APC de Tazmalt. En effet, ils ont organisé, du 7 au 12 du mois en cours, une campagne de désinsectisation.

Selon une source du bureau d'hygiène, cette opération concerne la lutte contre deux insectes très nuisibles : le phlébotome et le moustique. "Ces deux insectes provoquent des maladies parasitaires, telles la leishmaniose et le paludisme.

Pour le phlébotome, un insecte moucheron piqueur, il transmet le parasite de la leishmaniose à l'Homme", indique notre source. Et de poursuivre: "La leishmaniose est une maladie qui laisse des traces indélébiles et inesthétiques sur la peau des malades, qui étaient en contact avec les chiens porteurs de ce parasite. Les leishmanioses sont deux types : la leishmaniose viscérale, dont le réservoir animal est le chien, et la leishmaniose cutanée".

Dans le même sillage, notre interlocuteur indique que "la dégradation du cadre de vie et de l'hygiène du milieu sont des facteurs qui favorisent l'apparition des maladies parasitaires".

A noter que la campagne de lutte contre les insectes nuisibles et la leishmaniose a touché toutes les localités de la commune de Tazmalt, à l'instar du chef-lieu, Hirouche, M'zerzour, Rodha, Idhriken, Tignatine...

Cette opération de désinsectisation et de démoustication a nécessité l'utilisation de la "Deltamethrine", un produit chimique, et ce à travers un thermonébulisateur tractable, fait savoir le bureau d'hygiène de la commune de Tazmalt.

