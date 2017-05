80% de taux de réalisation

Par DDK | Il ya 1 heure | 124 lecture(s)

Ath Ouamar est l'un des villages les plus peuplés de la commune d'Ath Mellikèche avec une population estimée à près de 2000 habitants.

Ce village rustique est niché sur une colline entourée de vergers d'arbres fruitiers et de terres cultivées. À vocation agropastorale, cette localité compte beaucoup sur l'oléiculture, l'aviculture et l'élevage de bétail.

Avec l'amélioration du niveau de vie des habitants, le village connaît une extension urbaine appréciable avec la construction de nouvelles habitations, notamment grâce à l'aide à l'habitat rural, appelée communément le Fonal.

En effet, des dizaines de maisons y ont vu le jour, au grand bonheur des citoyens. Toujours dans ce même volet de l'habitat, le village d'Ath Ouamar a bénéficié d'un projet important qui consiste en la construction d'un parc immobilier public de 30 unités.

En effet, ce projet est en cours de réalisation, apprend-on. Il concerne 30 logements de type LPL (logement public locatif). Le taux d'avancement du chantier est estimé à "80 %", selon une source proche du dossier. L'immeuble et les gros œuvres sont, comme constaté de visu, complètement achevés. Il ne reste que les travaux de finition (crépissage, peinture, boiserie,...).

Accosté pour savoir un peu plus sur le secteur de l'habitat dans ce village rural, un villageois dira à cet effet: "Certes dans notre village (Ath Ouamar, ndlr), les habitants, qui ont les moyens, se rabattent sur l'auto-construction. Mais cela ne suffit pas, car ce n’est pas tout le monde qui peut se permettre un logement. Il existe, malgré les apparences une crise de logement chez nous, et elle touche surtout les familles nombreuses et les nouveaux mariés. Cependant, ce projet de 30 logements LPL pourrait atténuer quelque peu cette difficulté!".

S.Y.