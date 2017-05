Opérations de bitumage pour L’Mizab

Par DDK | Il ya 1 heure | 122 lecture(s)

Le village L’Mizab, dans la commune de Seddouk, est séparé par une petite rivière de la ville qui fait office de chef-lieu communal et de daïra.

Créé il y a environ 30 ans, il est constitué de quelque100 habitations. Les notables élus, à leur tête Haddad Hamid, diront qu’ils «n’ont cessé, durant des années, à porter leurs revendications légitimes à qui de droit, notamment à l’APC de Seddouk, demandant des projets pour l’amélioration du cadre de vie des habitants».

Suite aux différentes démarches effectuées, le président des notables fait état de ‘’gains de cause obtenus’’ : «Nous avons maintes fois vu le P/APC pour nous enquérir des suites réservées à une plate-forme de revendications que nous lui avons remis il y a longtemps. Nous en avons même informé le chef de daïra et le wali de Béjaïa.

Aujourd’hui, nous pouvons dire qu’ils ont prêté une oreille attentive à nos réclamations ayant, notamment, trait à l’aménagement urbain. En effet, des opérations de bitumage des routes et des rues (sur plus d’un km) ont été accordées à notre localité, et l’entreprise, engagée à cet effet, a déjà entamé les travaux. Fini pour nous la gadoue en hiver et la poussière en été», se réjoui notre interlocuteur.

Dans le même sillage, il a ajouté que leur village bénéficiera aussi d’un autre projet de bitumage de la chaussée de la seconde route d’accès qui constitue la porte Nord. Un projet rentrant dans le cadre de la deuxième tranche et concerne un tronçon de 600 ml. Les habitants consultés n’en reviennent pas de pouvoir enfin rentrer chez eux avec des souliers propres.

Par ailleurs, il est à noter que le village l’Mizab est constitué de villas résidentielles, construites par des privés. Constitué de plusieurs lotissements, ce village est très convoité par les auto-constructeurs suite à sa proximité de la ville et de la RN74. Cela a fait monter le prix du mètre carré à plus d’un million de centimes.

Il s’agrandit aux quatre points cardinaux par de nouvelles constructions qui émergent, comme des champignons. En dépit des projets accordés, beaucoup reste à faire pour ce village, dont les habitants des derniers lotissements font face à un manque de certaines commodités de base. Les autorités locales se sont engagées à inscrire d’autres projets de développement au profit de ce hameau, selon notre interlocuteur.

L Beddar.