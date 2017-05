«Le projet risque de traîner»

Par DDK | Il ya 1 heure | 132 lecture(s)

Le projet d’adduction de l’eau du barrage Tichy Haf, pour alimenter la commune de Sidi Ayad, est en cours de réalisation, apprend-on auprès des responsables de l’APC.

«Les travaux en relation avec la réalisation de la conduite d’adduction sont finalisés. A présent, on s’attelle à réaliser les stations de reprise», fait savoir M. Ayadi, premier magistrat de la commune. «Officiellement, l’eau de Tichy Haf arrivera dans les foyers de notre commune au mois de juin», dira, en substance, le P/APC, sur la foi d’une échéance avancée par l’autorité en charge du projet. Néanmoins, au regard de la cadence imprimée à l’avancement des travaux, le maire se dit sceptique quant au respect de cette échéance.

«Les travaux progressent laborieusement, et à ce rythme, on risque fort de ne pas livrer le projet dans les délais prévus», déclare-t-il. Chez les villageois interrogés, les opinions oscillent entre scepticisme et royale indifférence. «Quoi que souhaité, l’apport de l’eau de Tichy Haf ne changera pas grand-chose à la situation des ressources hydriques dans notre commune. D’ailleurs, nous avons appris à ne compter que sur nos propres moyens, pour avoir de l’eau en permanence», souligne un habitant du chef-lieu communal.

«L’eau de Tichy Haf, c’est toujours bon pour parer à toute crise qui viendrait nous surprendre. Cependant, le projet de transfert de cette eau traîne tellement en longueur que les gens ont presque cessé d’y croire», dispose un autre citoyen de Sidi Ayad village. Faut-il rappeler, par ailleurs, que dans les limites du seul périmètre urbain du chef-lieu de la commune, l’on a dénombré pas moins de 200 puits individuels. «Ici, les gens se sustentent principalement à l’eau de source puisée de la nappe phréatique. L’eau du réseau public fait office de complément», souligne un citoyen de Sidi Ayad.

N Maouche.