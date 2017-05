L’annexe administrative en voie d’achèvement

Par DDK | Il ya 48 minutes | 97 lecture(s)

Inscrit dans une optique de décentralisation et de rapprochement de l’administration du citoyen, le projet de l’annexe administrative, au quartier Berchiche, est en cours de réalisation.

Situé dans le prolongement du périmètre urbain de l’agglomération du chef-lieu communal, Berchiche a connu, au cours de cette dernière décennie, une croissance démographique fulgurante, à la faveur de la réalisation d’un programme de plusieurs centaines de logements, toutes formules confondues.

Le développement du tissu urbain a fait émerger la nécessité de mettre en place des équipements publics de base, à même de répondre aux besoins de la population. «Notre objectif, à travers la réalisation de cette annexe administrative, est double. Désengorger les services de l’ancienne mairie, et offrir une prestation publique de proximité pour les résidents de ce quartier populeux», explique un membre de l’exécutif aux commandes de la municipalité.

Le responsable de l’APC a indiqué que l’infrastructure est en chantier et a enregistré un taux de réalisation avancé. «L’essentiel des travaux a été bouclé. Pour le présent exercice budgétaire, nous avons ouvert un crédit pour mettre en œuvre la dernière opération, ayant trait aux travaux d’achèvement et à l’acquisition de l’équipement nécessaire au fonctionnement de la structure», souligne notre interlocuteur.

Et de préciser : «Nous avons lancé, au cours de la première décade du mois d’avril, un avis de consultation par voie d’affichage. Passé le délai réglementaire, la commission des marchés se réunira pour examiner les soumissions et procéder à l’attribution du projet». Invités à réagir par rapport à ce projet, des résidents de Berchiche se sont dit «alléchés et soulagés».

«Berchiche est un pôle urbain en plein boom. Par conséquent, il est indispensable qu’il soit doté d’équipements de ce genre, à même de faciliter la vie de ses habitants», déclare un jeune commerçant du quartier. Un fonctionnaire de Berchiche voit, lui aussi, d’un bon œil la perspective d’ouverture de cette annexe administrative : «Elle sera d’un précieux apport. Le fait de nous éviter les déplacements jusqu’à El Kseur est déjà un immense avantage en soi».

N. M.