Appel à adhésion !

Par DDK | Il ya 49 minutes | 93 lecture(s)

Par voie d'affichage, le comité de wilaya du Croissant rouge algérien a lancé, dimanche dernier, un appel à l'adhésion en vue de relancer la section communale du CR-A de Tazmalt.

Pour rappel, cette dernière a été dissoute pour des raisons inconnues, il y a quelques temps de cela. Alors que des comités communaux du Croissant rouge algérien (CR-A) se créaient un peu partout au niveau de la wilaya, la commune de Tazmalt, l'une des plus importantes dans la région de la vallée du Soummam, est restée sans cet organisme social pendant une longue période.

En effet, d'aucuns s'interrogeaient sur cette fermeture, d'autant que cette section est importante pour la population, notamment pour les franges démunies et les malades chroniques, sachant que la municipalité de Tazmalt compte un grand nombre d'habitants, estimés à 25 000. Et parmi toute cette population, il y a des familles et des malades chroniques démunis qui ont besoin d'aides et d'actions de solidarité, pour subvenir à leurs besoins.

"Cette initiative de relancer la section locale du Croissant rouge intervient à point nommé, d'autant que nous sommes à moins de quinze jours du mois de Ramadhan. Et c'est pendant ce mois de carême que les besoins des familles, notamment démunies, augmentent significativement. Mais il est évident que les bourses faibles et moyennes ne peuvent pas subvenir convenablement à leurs besoins étant donné que leur pouvoir d'achat a considérablement reculé avec la cherté ambiante", indique un enseignant à la retraite de la ville de Tazmalt. En tout cas, la relance de cette section du CR-A à Tazmalt ne peut qu'être "saluée", de l'avis des citoyens de la région, lesquels estiment que "la présence de cet organisme est cruciale dans la commune".

S. Y.