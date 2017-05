La femme rurale à l’honneur

Par DDK | Il ya 48 minutes | 85 lecture(s)

Samedi dernier a eu lieu la cérémonie de remise des diplômes aux stagiaires du CFPA Hamaïdi H’mana de Chemini. À noter que cet événement a été organisé par ledit établissement de concert avec l’APC d’Akfadou et la Maison de jeunes locale.

Cette section détachée, destinée aux femmes au foyer de la région de N’Ath Mansour, s’est axée sur deux formations : les gâteaux traditionnels ainsi que le piquage et montage de vêtements. Cet événement a, donc, démontré à toutes les personnes présentes que les efforts et la persévérance de ces femmes rurales ont mené à un très bel accomplissement personnel et professionnel.

Fraîchement installé à la tête de cet établissement, Menzou Abdelkader compte redonner un nouvel élan pour ce genre de formations qui visent, en prime, à donner une chance aux femmes au foyer d’obtenir un métier d’avenir. C’est dans cette perspective que s’inscrit la politique de promotion de la femme rurale qui vise en premier lieu son intégration, en tant qu’acteur à part entière, dans la dynamique de développement.

Ainsi, cette cérémonie de remise des diplômes s’est déroulée en présence du premier magistrat de la commune d’Akfadou, du directeur du CFPA de Chemini, d’un cadre du ministère de la Formation professionnelle, ainsi que des concernées. De même, les organisateurs dudit événement ont voulu donner un cachet festif à cette occasion en concoctant un programme riche et varié. C’est ainsi que les convives ont été égayés par des mélodies harmonieuses fredonnées par la chorale ‘’Izoumal’’ du village Ikdjane. La danse kabyle était, aussi, au rendez-vous, avec un groupe de jeunes, composé de filles et de garçons.

A noter que ce groupe de danseurs relèvent du Conseil communal de jeunes (CCJ) qui ne cesse de se démarquer par ses nombreuses actions et activités, à l’égard des jeunes de la région d’Akfadou. Le chant et la poésie ont été aussi du menu du programme. Lors des prises de paroles, le directeur du CFPA éponyme a tenu vivement à remercier «l’abnégation de ces femmes qui veulent, vaille que vaille, se prendre en charge en apprenant un métier digne et méritoire».

Des youyous et applaudissements ont rythmé la cérémonie de remise des prix, et qui n’ont pas manqué de ravir davantage ces femmes honorées, au nombre de 66 (43 pour les gâteaux traditionnels et 23 pour le piquage et montage de vêtements). «Je suis très contente d’avoir obtenu mon diplôme. Ceci va me permettre d’avoir une certaine autonomie et me sentir valorisée. De même, ce diplôme m’ouvre les portes pour l’obtention de micro-crédits, lesquels pourront booster mon activité de confection de vêtements que je compte lancer ultérieurement», confie une jeune diplômée.

Par ailleurs, le directeur du CFPA de Chemini a affirmé que d’autres sections sortantes en ce mois de mai seront renouvelées au mois de septembre. Elles comprendront, entre autres, l’hôtellerie (cuisine et réception), l’installation plomberie, l’électricité auto, et l’exploitation en informatique. «Nous comptons lancer au mois de septembre des formations riches et variées, à l’image du BTS en élevage, le BTS en comptabilité de gestion (formation passerelle), l’hôtellerie (option : restaurant) et le CAP en électricité auto», informe Menzou Abdelkader, directeur du CFPA susvisé.

Et d’ajouter : « Des sections détachées sont encadrées par nos soins, en convention avec l’association El Rahma de Takrietz à dessein de prodiguer une formation en apiculture qui s’étale sur trois mois». Dans le même sillage, notre interlocuteur lance un appel aux jeunes personnes intéressées par les formations par apprentissage, pour l’obtention d’un BT en arboriculture au niveau de l’Institut technique de l’arboriculture fruitière (ITAF), sis à Takrietz.

Dans le souci de se rapprocher davantage de la femme rurale, les responsables dudit centre de formation tiennent mordicus à rouvrir l’annexe du CFPA implantée dans la localité d’Akfadou, qui se trouve dans un état de dégradation avancée. A cet effet, l’édile communal présent à cet événement a promis de mettre les bouchées doubles, pour prendre en charge la rénovation de cet édifice, relevant de l’APC d’Akfadou.

Pour rappel, ladite annexe a ouvert ses portes en 1998. Mais, le rêve était de courte durée, puisque cette annexe a fermé ses portes en 2000. Si la rénovation a lieu, les premiers responsables du CFPA affirment qu’ils réserveront un espace pour les handicapés. «Ça serait une première dans notre wilaya, car des structures pareilles y manquent cruellement. Elles y sont même inexistantes. De notre part, nous comptons mettre à leur (handicapés) disposition l’encadrement technique, mais pourvu que les équipements nécessaires soient mis à notre disposition», conclut, avec engouement et grand espoir, Meznou Abdelkader.

