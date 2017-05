Amalou Sidi Mouffok, le village le plus propre de la commune

Par DDK | Il ya 1 heure | 132 lecture(s)

Amalou Sidi Mouffok est un village situé à l’entrée Ouest et à quelque trois kilomètres de la ville Seddouk. Ses habitants font des efforts louables en matière de solidarité et d’entraide dans le but d’améliorer leur cadre de vie.

S’unissant comme un seul homme, ils ont pu mener des projets grandioses en cotisant de l’argent et en organisant des volontariats. C’est ainsi qu’ils ont fait de leur patelin le village le plus propre et le plus organisé de la commune. À présent, ils nourrissent le rêve de le faire participer au concours du village le plus propre de la wilaya, à l’issue duquel ils sont convaincus de décrocher le premier prix. Mokrani Akli, président de l’association sociale des notables, confie : «La première opération réalisée est la rénovation de la fontaine : un joyeux architectural situé à l’entrée du village qui attire de par son style et ses couleurs. Nous avons aussi construit un local qui abrite le siège de notre association et un petit musée où sont entreposés d’anciens objets et articles servant pour les expositions à l’occasion des fêtes historiques, religieuses ou culturelles. Nous avons aussi mené une opération de plantation de 80 arbres d’ornement sur les trottoirs, dégageant des senteurs agréables. Pour la propreté des rues et ruelles, les villageois ont installé des poubelles de 10 litres sur les trottoirs. Une fois pleines, l’éboueur ne trouvera aucune peine à déverser son contenu dans la brouette, car ces bacs à ordures sont pivotants». Et d’ajouter : «L’APC de Seddouk nous a accordé un projet d’aménagement urbain, financé dans le cadre des PCD 2016, et un autre projet portant sur le bitumage de la rue principale allant des quatre chemins de la RN74, jusqu’au centre du village. Les deux projets ont été intégralement réalisés. Cependant, les villageois ont fait le reste en installant la signalisation routière horizontale et verticale, des passages cloutés, pour empêcher les automobilistes de rouler à vive allure, des rampes en métal, pour protéger les piétons notamment les écoliers, des caniveaux pour le drainage des eaux pluviales…». Notre interlocuteur a affirmé, dans le même sillage, que le projet portant la création d’un manège, pour l’épanouissement des enfants, a été réalisé. Selon lui, il ne reste que la boiserie qui va être livrée incessamment, pour le rendre fonctionnel. En outre, Il n’a pas oublié de citer le projet de la réalisation de poubelles pour le tri des déchets ménagers. «Les familles seront sensibilisés à trier leurs ordures ménagères», conclut notre interlocuteur.

L Beddar