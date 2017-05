La DAS se prépare

Par DDK | Il ya 1 heure | 132 lecture(s)

Dans le cadre de la solidarité nationale avec les familles démunies, la direction de l’action sociale (DAS) de Béjaïa compte mettre les bouchées doubles, pour offrir des vacances aux enfants issus de familles défavorisées.

Ce faisant, la préparation de la campagne des centres de vacances, qui sera organisée durant la saison estivale de l’année en cours, va bon train. Le recensement des enfants issus d’un milieu défavorisé ou fragilisé a, d’ores et déjà, commencé dans la commune de Chemini qui, par voie d’affichage, a demandé aux familles de se rapprocher du service social de l’APC, pour l’inscription de leurs enfants, dont la tranche d’âge est comprise entre 8 et 12 ans. Ces derniers sont tenus de fournir un dossier constitué d’une autorisation paternelle, un certificat médical, un extrait de naissance et une photo d’identité. Cette 2e édition des centres de vacances organisée par la DAS vise à rendre le sourire à des enfants privés de vacances et autres loisirs. «Ces actions humanitaires se doivent d’être renouvelées, car trop d'enfants n'ont pas l'occasion de partir en vacances», déclare un citoyen de la région.

Bachir Djaider