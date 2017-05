Tout un programme au centre culturel

Par DDK | Il ya 1 heure | 144 lecture(s)

À l'occasion du mois du patrimoine, dont le coup d'envoi a été donné au niveau national le 18 avril dernier, l'association Étoile culturelle d'Akbou tient à marquer d'une pierre banche cette manifestation.

Elle a, à cet effet, tracé un programme varié et riche en activités. Ainsi, durant trois journées consécutives, soit du 18 au 20 mai courant, le centre culturel "Abderrahmani Farès" de la ville d'Akbou vibrera au rythme de différentes activités et manifestations consignées par ladite association. Selon le programme concocté, jeudi dans la matinée, une exposition-vente de livres par la poétesse Kenza Djurdjura, qui a édité des recueils de poésie dont "El benna Nusefru (le goût de la poésie), est prévue. Vers 14h00 de la même journée, il y aura une narration de contes pour enfants au CIEJ de Sidi Ali (Centre d'écoute et d'information pour jeunes). À 15h00, ce sera le tour d'une conférence sur le patrimoine d'Akbou qui sera présentée par M. Medjahed Larbi dans le même centre culturel. Pour la journée suivante, soit vendredi 19 mai, une autre exposition-vente de livres est programmée, suivie, vers 14h00, d'une conférence sur «La place du conte dans notre société», laquelle sera animée par M. Outamazirt Ahcène. Et enfin, samedi 20 mai, troisième et dernière journée de la manifestation, il est projeté, vers 10h00, une visite guidée vers le mausolée d'Akbou, suivie de jeux de société. Il y a lieu de signaler que le mausolée d'Akbou, appelé le "tombeau romain", niché sur une protubérance du mont le Piton à l'entrée Ouest de la ville d'Akbou, ne bénéficie malheureusement d'aucune protection. En effet, ce monument funéraire, datant du IIIe siècle après J-C, se trouve délaissé et dégradé. L'intérieur du tombeau présente des traces de feux, en sus des détritus jonchant les lieux. "Des malfrats et autres rejetés de la société y ont fait leur quartier en le transformant en lieu de beuverie. Classé comme ‘’patrimoine national’’, ce tombeau n'a bénéficié d'aucune protection ni de travaux de restauration." déplore-t-on. Dans la suite du programme, il est prévu, vers 14h00, une conférence-débat sur les événements du 19 mai 1981 qui se sont déroulés dans la vallée de la Soummam. Elle sera présentée par des militants de la cause amazighe. Ainsi, les Aggoune Mokrane, Tari Aziz, Boutrid Nacer et Guidjou Abdelkader se relayeront pour apporter leurs témoignages sur ces événements peu médiatisés. Et pour terminer en apothéose, un récital poétique sera donné vers 15h30 dans le même centre culturel avec des déclamations qui seront présentées par les "troubadours" du cercle des poètes de l'association Étoile culturelle.

Syphax Y