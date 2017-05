Un arrêté du maire pour… tuer des chiens !

Par DDK | Il ya 57 minutes | 87 lecture(s)

Une décision d’abattage de chiens errants a été prise par l’assemblée populaire de la commune de Chemini. A noter que cette campagne a été lancée dimanche dernier et s’étalera jusqu’au 12 juin 2017, conformément à l’arrêt n° 31/2017 du 9 mai 2017.

Par le biais d’un avis émis à la population, l’APC de Chemini les informe que l’abattage se fera durant des heures bien précises, soit de 22 heures à minuit. Tant attendue à cause de la prolifération de ces bêtes qui, faut-il le rappeler, représentent une menace pour les habitants en général et les enfants en particulier, cette opération cible le chef-lieu de commune et ses localités éparses, particulièrement les oueds et autres décharges publiques où ses animaux trouvent refuge. Il faut dire que cette localité a longtemps souffert de la présence de chiens errants qui s’attaquent aux citoyens, notamment dans les patelins où l’éclairage public fait défaut. Il est à rappeler que les campagnes d'abattage qui ont précédé se sont soldées par la mise hors d'état de nuire d’un bon nombre de chiens. D’importantes munitions (cartouches) ont été utilisées à cet effet. Ainsi, pour cette campagne aussi, tous les moyens humains et matériels ont été mis à la disposition des services concernés, dans le but de la mener à bien, sachant que les citoyens ne cessent de se plaindre de la prolifération de ces animaux dans divers endroits de la commune. «La motivation de cette action est le danger qui peut résulter de la prolifération de ces canidés», affirme un agent de l’APC de Chemini, chargé de l’opération d’abattage.

Bachir Djaider