300 millions dégagés par l’APC

L’APC de Kherrata a débloqué, sur son budget communal de l’exercice en cours, quelque 300 millions de centime dans le cadre de la solidarité ramadhanesque.

Cet argent est destiné à l’achat de couffins pour les familles et personnes nécessiteuses de la commune. En effet, selon le membre de l’exécutif communal chargé des affaires sociales, «toutes les mesures ont été prises pour le lancement de cette opération avant le début du mois de Ramadhan. Le nombre de couffins s’élève à 1100 unités et l’APC a déjà lancé les commandes des produits alimentaires auprès des fournisseurs qui seront livrées incessamment.» En ce qui concerne la semoule, toujours selon lui, les approvisionnements sont en cours. Il s’agit, explique-t-il, des sacs de 25 Kg déposés au niveau des locaux des Scouts musulmans algériens. À ces nombre, s’ajoutent 150 autres couffins promis par des bienfaiteurs, sans compter les contributions à cette opération de solidarité, non encore déterminées, de la part la DAS et du Croissant rouge algérien de la wilaya de Béjaïa, qui permettront de satisfaire un plus grand nombre de démunis, au niveau de la commune. Le recensement des personnes nécessiteuses par les associations de quartiers de la commune n’est pas encore clôturé et connaîtra, selon la même source, une augmentation par rapport à l’année dernière. «Il est souhaitable d’étudier les possibilités de revoir à la hausse le nombre de couffins par l’ensemble des parties concernées pour toucher la totalité des couches sociales démunies au niveau de la commune de Kherrata», préconise un villageois.

