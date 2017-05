24 millions de DA accordés en PCD

Par DDK | Il ya 56 minutes | 98 lecture(s)

La commune de Chellata a été dotée d’une autorisation-programme de 24 millions DA, dans le cadre de l’exercice 2017 des plans communaux de développement (PCD), apprend-on auprès de M. Maibèche, premier magistrat de la commune.

Une pléthore de projets de développement local est programmée, signale-t-on. Les opérations retenues à cet effet touchent plusieurs secteurs, à l’image de l’hydraulique, les travaux publics et la construction d’infrastructures de base. En matière d’adduction d’eau potable, il est, entre autre, projeté la réfection de la conduite de distribution du village Alma et l’installation d’une nouvelle conduite de distribution pour le village Tala Mellal. Des opérations similaires, au profit des villages Chellata et Felden, de même que la réalisation de projets d’assainissement au niveau de diverses localités, sont aussi envisagées. Dans le domaine infrastructurel, deux projets sont inscrits. Il s’agit, informe-t-on, de l’achèvement de la bibliothèque communale, sise à hauteur du chef-lieu communal, ainsi que la réhabilitation de deux salles de classe désaffectées du village Tizi Neslib, pour les mettre à la disposition des jeunes. Il est également programmé une opération d’étude pour un foyer de jeunes au village Ath Mekedem, la consolidation du talus du stade de ce même village et une opération d’étude pour la réfection de la placette du village Ath Hiani. Concernant les travaux publics, il est prévu la réalisation d’une opération d’aménagement urbain au profit du village Chellata, le revêtement en béton de deux pistes à hauteur du village Felden, ainsi que l’aménagement du chemin communal desservant le village Takhlicht.

N. M.