Le comité communal du CRA à pied d’œuvre

Par DDK | Il ya 3 minutes | 1 lecture(s)

Fidèle à ses traditions, le comité communal de Seddouk du Croissant rouge algérien a lancé une campagne de collecte d’argent et de denrées alimentaire, en faveur des démunis. Sous le slogan «Aidez-nous à aider les autres», des affiches ont été collées sur les murs de la ville et des villages de la commune, où ledit comité communal appelle toute âme charitable à contribuer par la donation de tout produit alimentaire ou don financier, à la préparation de repas ramadhanesques au profit des catégories démunies de la région, ou de passage dans cette dernière. En effet, les aides permettront au comité d’ouvrir leur légendaire restaurant Rahma pour la confection de repas, qui seront servis quotidiennement sur place aux nécessiteux, ou livrés à domicile aux familles dans le besoin. Le comité du C-RA distribuera aussi des couffins de Ramadhan pour les familles les plus démunies et organisera, comme à chaque année, une circoncision collective au profit des enfants des familles pauvres, en programmant une fête grandiose où les enfants concernés, recevront des habits traditionnels neufs et des jouets pour égayer leur journée. Le jour de l’Aid El Fitr, le comité du C-RA effectue, aussi, une virée aux hôpitaux de la région, pour rendre visite aux malades afin de les aider à surmonter leurs peines. Ce comité, toujours à pied d’ouvre pour porter secours aux couches sociales des plus fragiles ou pauvres, a été créé en 1999. Et depuis, il n’a cessé d’œuvrer au profit des foyers ou personnes dans le besoin, en organisent leurs habituelles collectes de vêtements, d’argent, médicaments… auprès des bienfaiteurs. Il y a lieu de noter que ce comité possède peu de moyens, notamment de transport. Il a bénéficié de locaux, dans l’ex-caserne militaire coloniale, qu’il utilise comme lieu de stockage des produits récoltés. En sus de ses adhérents, qui signalons-lesont forts nombreux, beaucoup de bénévoles, notamment des étudiants, se mettent à son service. Outre ce comité communal du C-RA, qui est la première force de bienfaisance dans la commune, il existe des associations caritatives qui font aussi dans la distribution de couffins de Ramadhan et organisent des circoncisons collectives à l’occasion du 27e jour du Ramadhan. Certaines ouvrent même des restaurants Rahma. Par ailleurs, avec des quotas qu’elle reçoit de la DAS ou d’autres organismes et de l’argent issu de budget communal ou provenant des particuliers, l’assemblée populaire communale fait, elle, de la distribution de couffins sa priorité, en prévision de ce moins de carême.

L Beddar.